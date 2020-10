Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Gli Eterni di Chloé Zhao 5 novembre 2020

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come sapete,è stato rinviato di un anno: la pellicola dell’UCM sarà nelle sale dal 5 novembre del 2021 (in questo articolo trovate il calendario aggiornato delle uscite Disney). Tuttavia, come vi abbiamo spiegato, proprio in virtù del fatto che il blockbuster sarebbe dovuto uscire quest’anno, le varie aziende licenziatarie avevano già lavorato al merchandise del film, come la Hasbro.

È oggi disponibile, dopo lo sguardo di alcuni giorni fa, una nuova immagine di Kro, capo dei Devianti, che a giudicare dalla presentazione del giocattolo rappresenterà “una minaccia globale”.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per novembre 2021.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!

Fonte