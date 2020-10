Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Deadpool 2 di David Leitch 15 maggio 2018

Vi abbiamo già segnalato un estratto della chiacchierata cheha fatto con l’acclamato direttore della fotografiadurante il podcast Team Deakins.

Nello specifico, abbiamo riportato le dichiarazioni della star sul perché abbia accettato d’interpretare Thanos, il villain dell’Universo Cinematografico della Marvel sconfitto dagli Avengers in Endgame. Trovate tutto in questo articolo.

CBM ha invece pubblicato quanto affermato da Josh Brolin in merito all’altra sua esperienza “recente” in materia di cinecomic, il ruolo di Cable in Deadpool 2. Esperienza che l’attore mette in relazione proprio a quella avuta con i Marvel Studios per Thanos.

Quando parlavo di Thanos con Joe ed Anthony Russo ricordo di aver citato Marlon Brando in Apocalypse Now, questo tizio molto elusivo e folle che dice delle robe che finiscono per avere un senso e risulta addirittura quasi poetico. Cominciavo a vedere questa specie di parallelo ed era una cosa che mi piaceva molto. Adoravo poter attingere a un film come Apocalypse Now mentre lavoravo a qualcosa come Avengers. Deadpool è stato più difficile. Anche se è stata un’esperienza divertente, è stata più complicata. Era più simile a una transazione d’affari, era più all’insegna del “Vogliamo che sia così”, un’impressione che non ho avuto con Avengers.

Questa la sinossi del secondo capitolo:

Per contrastare il cattivo Cable, interpretato da Josh Brolin (Avengers: Infinity War), Deadpool crea l’X-Force, un gruppo di bizzarri eroi che include nomi cari ai fan del cinema di genere come Bill Skarsgard, già attore di culto per la sua interpretazione di IT nel film omonimo e Terry Crews (I Mercenari).

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Cosa ne pensate delle parole di Josh Brolin sull’esperienza avuta con Cable? Ditecelo nei commenti!