“Sono felice di annunciare che presto uscirà “Io sì”(Seen), il mio nuovo brano scritto per me da @Warren_Diane e che verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Sono rimasta affascinata da questa canzone che Diane ha voluto cucirmi addosso e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene, sia per la trama che per il messaggio che porta. Lo vedrete presto anche voi. Sofia è una icona della cultura e della storia del cinema e sono orgogliosa di accompagnare questo progetto con la mia voce. Nelle prossime settimane vi racconterò qualcosa in più, ma non potevo tenere per me una notizia così emozionante” “Estoy muy feliz de anunciaros que muy pronto se lanzará “Io sì (Seen)”, mi nueva canción escrita por @warren_diane para mí y que se presentará a la atención de los Premios de la Academia para la candidatura a los Óscar como mejor canción original. Me he quedado fascinada con esta canción, que Diane ha querido hacerme a medida, y de la película de Edoardo Ponti con la maravillosa Sofia Loren que por fin vuelve a escena, tanto por la trama como por el mensaje que tiene. Pronto la veréis también vosotros. Sofia es un icono de la cultura y de la historia del cine y estoy muy orgullosa de colaborar en este proyecto con mi voz. En las próximas semanas os diré más, no he podido guardar solo para mí una noticia tan emocionante.” “I’m so happy to announce that soon “Io sì” (Seen), my new song written for me by @Warren_Diane will be submitted to the Academy Awards as Best Original Song. I was impressed by this song that Diane wrote tailor-made for me and by Edoardo Ponti’s movie with the incredible Sophia Loren, who’s finally back on the screen, both for the plot and for its message. You’ll be able to watch it soon. Sophia is an icon of cinema history and culture and I’m proud to give my voice to this project. In the next few weeks I’ll tell you something more, but I couldn’t keep to myself such a touching news.” Photo: @javier_biosca #TheLifeAhead #Soundtrack #Movie #NewSong