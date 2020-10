Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qualche settimana fa vi segnalavamo che le edizioni 4K dele dello Hobbit erano a buon punto, ma che verosimilmente sarebbero uscite nel 2021 a causa dei ritardi dovuti alla pandemia. Ebbene, per una volta una buona notizia: sembra infatti che i due cofanetti UHD arriveranno sul mercato a Natale 2020.

A confermare il lancio europeo sono i rivenditori tedeschi Amazon.de e JPC.de, che svelano anche i primi dettagli e hanno addirittura avviato i preordini per il 3 dicembre. Negli Stati Uniti, invece, Best Buy ha appena messo in preordine delle steelbook esclusive con il lancio fissato per il 1 dicembre.

I due box set includeranno rispettivamente 9 e 6 dischi, e includeranno le edizioni estese de La Compagnia dell’Anello (2001), Le due torri (2002), Il Ritorno del Re (2003) e di Un viaggio inaspettato (2012), La desolazione di Smaug (2013) e La battaglia delle cinque armate (2014). Verranno incluse anche le edizioni cinematografiche, e i film saranno disponibili anche sugli store digitali.

Ricordiamo che Il Signore degli Anelli venne girato in pellicola 35 mm, mentre Lo Hobbit venne girato in digitale 5K in 3D a 48 fotogrammi al secondo. Per quanto riguarda Il Signore degli Anelli, Weta Digital in questi mesi dovrebbe aver effettuato delle nuove scansioni 4K dei negativi originali, e delle scansioni 4K degli effetti visivi 2K. I master finali dello Hobbit erano in 2K, così come gli effetti visivi, quindi è probabile che in questo caso si tratti di upscale con una compressione ottimizzata. Vi aggiorneremo appena possibile a proposito di questi dettagli tecnici.

