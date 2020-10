Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’ Hollywood Reporter annuncia in esclusiva che, con il volto ancora una volta di, comparirà in, prossimamente in fase di riprese.

Stando al giornale l’attore ricoprirà il ruolo di mentore, un po’ come fatto da Tony Stark in Spider-Man: Homecoming e da Nick Fury e Happy in Spider-Man: Far From Home.

A questo punto, con WandaVision collegato direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e con lo Stregone Supremo tra i protagonisti del nuovo Spider-Man (in cui ci sarà Electro), il filo conduttore sembra essere proprio il Multiverso.

Le riprese di Spider-Man 3, a dispetto delle voci di corridoio, dovrebbero partire ad Atlanta a fine ottobre, poco prima di quelle del sequel di Doctor Strange, che però si terranno nel Regno Unito. Stando alle fonti di Deadline, Cumberbatch girerà prima Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi, perciò il suo ruolo non sarà particolarmente esteso.

La produzione di Spider-Man 3 si terrà una volta che Tom Holland avrà terminato le riprese di Uncharted tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore.

Cosa ne pensate di questa notizia e quanto attendete Spider-Man 3? Come al solito fatecelo sapere nei commenti in calce all’articolo.

Fonte