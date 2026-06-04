Spider-Man: Brand New Day, alcuni fan potranno vedere il film due giorni prima grazie a Prime Video (ma non sarà per tutti)

Pubblicazione: 04 giugno alle 20:14

Due giorni possono sembrare pochi, ma per i fan dell'Uomo Ragno potrebbero fare tutta la differenza del mondo, con Prime Video che proprio in queste ore potrebbe avergli fatto un regalo importante. La piattaforma ha infatti annunciato che ospiterà proiezioni anticipate di Spider-Man: Brand New Day il prossimo 29 luglio negli Stati Uniti, permettendo ad alcuni spettatori di vedere il nuovo film con Tom Holland ben 48 ore prima dell'uscita ufficiale nelle sale, che ricordiamo è fissata per il 31 luglio.

Il quarto capitolo standalone dedicato alrappresenta uno dei progetti più attesi del Marvel Cinematic Universe, promettendo di esplorare le conseguenze drammatiche degli eventi di, immergendo il protagonista in una realtà paradossale dove il mondo continua ad aver bisogno di Spider-Man ma ha completamente dimenticato l'esistenza di Peter Parker.

E tornando all'iniziativa di Amazon, Prime Video ospiterà proiezioni anticipate di Spider-Man: Brand New Day martedì 29 luglio, due giorni prima dell'uscita ufficiale nelle sale cinematografiche, mettendo a segno un'ulteriore evoluzione della partnership strategica tra il colosso dell'e-commerce e l'universo Spider-Man, collaborazione già consolidata con il successo della serie Spider-Noir interpretata da Nicolas Cage, approdata sulla piattaforma a maggio 2026.

I dettagli operativi sulle modalità di prenotazione non sono ancora stati resi pubblici, ma Amazon ha confermato che ulteriori informazioni verranno diffuse nei prossimi giorni. Precisiamo proprio in tal senso, che al momento della stesura di questo articolo non sono ancora state comunicate iniziative simili anche in Italia.

Fatta questa doverosa precisazione, la strategia delle proiezioni anticipate non rappresenta una novità assoluta nel panorama cinematografico, ma in questo caso assume una valenza particolare considerando la natura criptica della trama di. La produzione ha infatti deciso di mantenere un riserbo quasi assoluto sui dettagli narrativi, rilasciando solo informazioni frammentarie che hanno alimentato speculazioni e teorie tra i fan. Ciò che sappiamo con certezza è che il film si colloca cronologicamente dopo gli eventi che hanno vistoper salvare il multiverso.

Aggiungiamo che Spider-Man: Brand New Day arriva in un momento particolare per il Marvel Cinematic Universe, che sta attraversando una fase di riposizionamento strategico dopo alcune produzioni che hanno diviso critica e pubblico. Il ritorno di Tom Holland nei panni dell'Arrampicamuri rappresenta una scommessa relativamente sicura: i tre film precedenti hanno incassato complessivamente oltre 3,9 miliardi di dollari al box office mondiale, con Spider-Man: No Way Home che ha superato 1,9 miliardi nonostante le restrizioni pandemiche, diventando il sesto film con il maggior incasso di tutti i tempi.

In attesa di scoprire se Amazon terrà un'iniziativa simile anche in Italia, ricordiamo che pochi giorni fa ha debuttato su Prime Video Spider-Noir, nuova serie con protagonista Nicolas Cage ed un uomo ragno che non è quello che si pensa.