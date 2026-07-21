Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal sul rapporto tra Punisher e Peter: “È un fratello sfasciato”

Pubblicazione: 21 luglio alle 09:30

Spider-Man: Brand New Day, in arrivo nelle sale il 29 luglio, porterà sullo schermo un incontro che i fan della Marvel hanno sognato fin dai tempi delle serie Netflix: quello tra Peter Parker e Frank Castle, meglio conosciuto come Punisher. Ma se pensavate a un semplice cameo o a una dinamica già vista, preparatevi a ricredervi. In un'intervista esclusiva con ScreenRant, Jon Bernthal ha svelato alcuni dettagli sorprendenti sul tipo di rapporto che legherà i due personaggi nel film diretto da Destin Daniel Cretton.

"Abbiamo portato molto di ciò che siamo l'uno per l'altro in questo progetto, il che credo sia stato fantastico. C'è stata una vera apertura nell'esplorare, giocare e trovare qualcosa di autentico rispetto a chi siamo e a come ci sentiamo riguardo a questi personaggi". - Jon Bernthal

Quando gli è stato chiesto se Punisher possa diventare una sorta di "" per, in parallelo al ruolo paterno che Tony Stark aveva assunto nei confronti del giovane eroe,ha risposto con una precisazione che ridefinisce completamente le aspettative: "Zio divertente? Più come un fratello maggiore sfasciato". Una definizione che già da sola racconta molto sulla natura di questa relazione. L'attore ha poi approfondito il processo creativo dietro questa inedita partnership:

"È stata una sfida portare un personaggio come Frank in questo mondo e sono così riconoscente verso questi ragazzi. Credo che questo sia un Frank che crederesti stia uscendo dal set di One Last Kill per entrare in questo film, e viceversa". -Jon Bernthal

La vera sfida, secondo Bernthal, è stata quella di mantenere l'integrità tonale diall'interno, tradizionalmente più leggero.

Il riferimento a The Punisher: One Last Kill non è casuale, visto che la presentazione speciale su Disney+, uscita di recente, ha gettato le basi narrative per il ritorno di Castle nell'MCU, preparando il terreno per la sua apparizione in Brand New Day. La continuità tra i due progetti è stata uno degli obiettivi principali di Bernthal, che ha voluto preservare l'essenza dark del personaggio anche nella transizione verso produzioni più mainstream.

Ricordiamo comunque che il viaggio di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe ha radici profonde. Introdotto nella seconda stagione di Daredevil su Netflix, Bernthal ha conquistato critica e pubblico con la sua interpretazione viscerale e sfaccettata del vigilante vendicativo. Il successo ha portato allo sviluppo di The Punisher, serie che ha goduto di due stagioni prima della cancellazione nel 2019.

Con la canonizzazione definitiva delle serie Marvel-Netflix all'interno dell'MCU, Frank Castle è tornato in Daredevil: Born Again, prima di ottenere il suo special presentation su Disney+. Un percorso che testimonia quanto il personaggio sia prezioso per i Marvel Studios e quanto Bernthal sia diventato insostituibile nel ruolo. I trailer rilasciati finora suggeriscono che, al momento degli eventi di Brand New Day, Peter e Frank si conoscono già da tempo, ragion per cui non si tratta di un primo incontro, ma di una relazione già consolidata, aprendo ad interessanti speculazioni su come e quando i due abbiano iniziato a collaborare.

La morte di Tony Stark in Avengers: Endgame ha lasciato Peter Parker senza il suo punto di riferimento, ma dalle parole di Jon Bernthal è chiaro che Frank Castle non sarà un sostituto di Iron Man. Piuttosto, rappresenterà una presenza completamente diversa: un uomo segnato dalla violenza, con un approccio molto più brutale alla giustizia, destinato a mettere in discussione le certezze dell'Arrampicamuri.

Bernthal ha spiegato che la vera sfida è stata far convivere un personaggio come Punisher con il tono di Spider-Man senza tradire l'identità di Frank Castle:

"Molto spesso, nel nostro lavoro, è proprio il problema a contenere il seme di qualcosa di speciale. Bisogna affrontarlo, non evitarlo." - Jon Bernthal

Questa nuova dinamica si inserisce in un momento particolarmente delicato per l'amichevole arrampicamuri di quartiere, con le anticipazioni su Brand New Day che suggeriscono che il film potrebbe introdurre anche un importante cambiamento legato al suo senso del ragno, rendendo ancora più interessante il percorso di crescita del personaggio. A tutto questo si aggiungono il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Hulk e il misterioso ruolo affidato a Sadie Sink, ancora tenuto segreto da Marvel Studios e Sony Pictures. Se il risultato sarà all'altezza delle intenzioni, Spider-Man: Brand New Day potrebbe mostrare un Peter Parker molto diverso da quello visto finora, costretto a confrontarsi con un alleato dai metodi estremi proprio mentre il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe continua a evolversi.