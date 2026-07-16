Spider-Man: Brand New Day, Francesco Totti diventa Peter Parker nel nuovo spot italiano

Pubblicazione: 16 luglio alle 08:00

Spider-Man: Brand New Day continua a sorprendere anche fuori dal grande schermo e Sony Pictures Italia, per lanciare il nuovo capitolo della saga, ha scelto un protagonista d'eccezione: Francesco Totti, che nello spot promozionale vive un'esperienza tanto surreale quanto familiare ai fan dell'Uomo Ragno. E se nessuno ricordasse più il Capitano della Roma?

È proprio questa l'idea alla base della campagna dedicata al film, in arrivo nelle sale italiane il. Nel precedente capitolo,, il sacrificio di Peter Parker aveva cancellato ogni traccia della sua identità dalla memoria del mondo. In Brand New Day il giovane eroe riparte proprio da quella nuova realtà, e lo spot italiano immagina cosa accadrebbe se lo stesso destino colpisse uno dei personaggi più amati dello sport italiano.

Nel video, Francesco Totti attraversa le strade di Roma come un perfetto sconosciuto. Il barista che lo conosce da sempre gli serve il caffè senza alcuna reazione, nessuno si ferma a chiedergli un selfie e perfino in fila alla gastronomia è soltanto un cliente qualunque. Una situazione surreale per chi, nella Capitale, è da sempre considerato un simbolo.

A fare da filo conduttore è la voce di Peter Parker, ancora una volta interpretata dal suo storico doppiatore italiano Alex Polidori, che accompagna lo spettatore in questo curioso parallelismo tra il supereroe Marvel e l'ex capitano della Roma. Il messaggio è semplice: un eroe continua a esserlo anche quando nessuno si ricorda più chi sia.

“Quando me l'hanno proposta, ho riso subito. Pensare di girare per Roma e che nessuno mi riconosca... È stato divertente, per una volta, passare inosservato”. - Francesco Totti

“L'universo narrativo di Spider-Man e quello sportivo condividono da sempre un elemento fondamentale: la capacità di trasformare persone comuni in simboli riconosciuti da milioni di persone. Per questo Francesco Totti si è rivelato il volto perfetto per raccontare, con la sua ironia e il suo carisma unico, uno dei temi centrali di Spider-Man: Brand New Day”. - Alessia Garulli, VP Marketing & Theatrical Distribution di Sony Pictures Italia

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Lo spot è stato diretto dai ed è stato ideato dall'agenzia Crafted insieme a Groenlandia, mentreha puntato proprio sul forte legame tra il tema dell'identità perduta e la figura di Totti.

Il film riprenderà proprio dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, mostrando un Peter Parker costretto a convivere con un mondo che ha dimenticato la sua esistenza. Mentre i suoi vecchi amici proseguono le loro vite senza ricordarlo, il giovane eroe continuerà a combattere il crimine nei panni di Spider-Man, trovandosi però di fronte a una nuova minaccia descritta come un nemico "impossibile da vedere". Una sfida che promette di mettere alla prova il protagonista come mai prima d'ora.

Lo spot con Francesco Totti trasforma uno dei concetti più drammatici della saga in un racconto ironico e immediatamente riconoscibile dal pubblico italiano, dimostrando come il tema dell'identità sia capace di unire mondi apparentemente lontanissimi: quello dei supereroi Marvel e quello di uno dei calciatori più amati della storia del nostro Paese. Una campagna che arriva mentre Spider-Man: Brand New Day si prepara al debutto nelle sale con aspettative altissime: secondo le prime stime degli analisti, il film potrebbe infatti registrare uno dei migliori esordi dell'anno al botteghino, confermando ancora una volta la forza del personaggio interpretato da Tom Holland.