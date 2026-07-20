Spider-Man: Brand New Day, il senso di ragno potrebbe essere molto diverso dai film precedenti

Pubblicazione: 20 luglio alle 09:30

Il senso di ragno pare pronto ad per evolversi come mai prima d'ora. Ebbene sì, quello che per decenni è stato il superpotere più iconico di Spider-Man, quel formicolio premonitore che avverte Peter Parker del pericolo imminente, potrebbe subire una trasformazione radicale in Spider-Man: Brand New Day, il prossimo ed atteso capitolo cinematografico con Tom Holland.

La rivelazione arriva direttamente da chi ha avuto il privilegio di assistere a un'anteprima esclusiva del film. Lo YouTuber, presente a un evento riservato organizzato dalla produzione, ha confermato cheverrà rappresentato in modo completamente diverso rispetto a tutte le incarnazioni precedenti, sia nei film del Marvel Cinematic Universe che nelle trilogie di Sam Raimi e Marc Webb.

Secondo il content creator, non si tratta di un semplice restyling visivo o di un effetto speciale più moderno, visto che la portata del cambiamento sembra toccare l'essenza stessa di questo potere, che da sempre ha definito l'identità di Spider-Man tanto quanto la capacità di arrampicarsi sui muri o di sparare ragnatele dai polsi. Pensate a quante volte, nei fumetti come nei film, quella sensazione ha salvato la vita a Peter: dagli agguati del Goblin Verde alle trappole di Mysterio, dal crollo di edifici alle imboscate del Vulture.

Spider-Man, fonte: Sony Pictures

Il senso di ragno è sempre stato più di un semplice meccanismo narrativo. È la manifestazione fisica dell'istinto di sopravvivenza portato all'ennesima potenza, quella frazione di secondo che separa l'eroe dalla vittima. Nei film di Jon Watts con Tom Holland, veniva rappresentato con l'erezione dei peli sulla nuca di Peter, un dettaglio intimo e visceralmente umano che contrastava con gli elementi più spettacolari del personaggio. Ma cosa significa esattamente "molto diverso" in questo contesto? Le speculazioni tra i fan si sono scatenate immediatamente dopo la dichiarazione di DoomBlazer.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Alcuni, che permetterebbero a Peter non solo di percepire il pericolo, un po' come accadeva in alcune storyline dei fumetti dove il senso di ragno raggiungeva livelli quasi mistici. Altri teorizzano u, magari legato all'integrazione con il costume o con. Considerando cherappresenta l'inizio di una nuova trilogia, ha senso che la Marvel Studios voglia distinguere questa fase con elementi innovativi che la separino dai capitoli precedenti, pur mantenendo il rispetto per ciò che è venuto prima.

La storia di Spider-Man al cinema è costellata di interpretazioni diverse dello stesso superpotere. Tobey Maguire sperimentava una sorta di rallentamento temporale accompagnato da un suono metallico distintivo. Andrew Garfield percepiva lampi visivi e fulminee intuizioni direzionali. Tom Holland, come detto, viveva una reazione fisica immediata e istintiva. Ogni versione rifletteva la personalità del Peter Parker di quel particolare universo narrativo. Il fatto che Spider-Man: Brand New Day stia per compiere un ulteriore passo evolutivo non dovrebbe sorprendere troppo.

Dopo gli eventi catastrofici di No Way Home, dove Peter ha sacrificato la propria identità per salvare il multiverso, il personaggio si trova in una posizione narrativa completamente nuova. È solo, dimenticato da tutti coloro che amava, costretto a ricominciare da zero. Un nuovo inizio merita nuove regole. L'attesa per scoprire i dettagli concreti di questa rivoluzione cresce di giorno in giorno. Spider-Man: Brand New Day non è solo il ritorno di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno, ma l'occasione per ridefinire cosa significhi essere Spider-Man nell'era post-No Way Home.

E se tutto parte dal senso di ragno, forse il messaggio è chiaro: prepariamoci a vedere Peter Parker sotto una luce completamente nuova. Del resto, lo stesso Holland ha recentemente alimentato l'entusiasmo dei fan rivelando che Sadie Sink sarà protagonista di un terzo atto capace di "rubare il film", lasciando intendere che il nuovo capitolo riserverà più di una sorpresa.