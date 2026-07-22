Spider-Man: Brand New Day, l'ultimo trailer svela l'attesissimo scontro tra Spider-Man e Hulk

Pubblicazione: 22 luglio alle 09:00

Sony Pictures ha rilasciato il terzo e ultimo trailer di Spider-Man: Brand New Day, regalando ai fan del Marvel Cinematic Universe uno degli scontri più inattesi e spettacolari mai visti sullo schermo: Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno che affronta Mark Ruffalo nel ruolo di Hulk. Un colpo di scena che nessuno aveva davvero previsto e che promette di ridefinire le dinamiche del franchise.

Il film, diretto dae prodotto da, arriverà nei cinema il, cinque anni dopo l'enorme successo di. Per Tom Holland si tratta di un'estate epica sotto ogni punto di vista: prima l'impegnativo ruolo di Telemaco indi, con tanto di spade e sandali sulle coste dell'antica Itaca, e ora il ritorno al costume rosso e blu tra i grattacieli di vetro di New York.

La trama ufficiale rivela che Peter Parker sta vivendo una nuova fase della sua esistenza, decisamente più solitaria. Dopo aver cancellato se stesso dalle vite e dai ricordi delle persone che amava alla fine di No Way Home, il giovane eroe si è dedicato completamente alla protezione di New York come Spider-Man a tempo pieno. La città non conosce più il suo nome, la sua identità è un segreto assoluto, e lui combatte il crimine nell'ombra.

Ma la pressione crescente e le crescenti richieste del suo ruolo di vigilante innescano una sorprendente evoluzione fisica che minaccia la sua stessa esistenza. Come se non bastasse, una strana nuova serie di crimini fa emergere una delle minacce più potenti che Spider-Man abbia mai affrontato. Ed è proprio qui che entra in gioco Hulk, in quello che appare essere uno scontro titanico che farà tremare le fondamenta della Grande Mela.

Il cast vede il ritorno di, fresca di matrimonio con Holland nella vita reale, insieme ae Michael Mando. Tra le new entry spiccano, segno che il film amplierà significativamente l'universo narrativo dell'Arrampicamuri.y aveva già infranto ogni record prima ancora di uscire nelle sale. Il primo trailer, rilasciato a marzo, ha totalizzatonelle prime 24 ore, diventando il debutto di un trailer più visto di sempre.

In soli quattro giorni ha poi superato il miliardo di views, un traguardo mai raggiunto prima da alcun trailer cinematografico, numeri che testimoniano l'enorme attesa e l'affetto del pubblico globale per questo personaggio. Tom Rothman, presidente di Sony Pictures, aveva dichiarato al CinemaCon di quest'anno parole che suonano come una promessa ambiziosa:

"È grande come tutto ciò che abbiamo mai realizzato, eppure sembra diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto. E ha Tom Holland in quella che posso definire, perché ho visto il film, la sua migliore performance di sempre". - Tom Rothman

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna e Erik Sommers, la stessa coppia che ha scritto i precedenti capitoli della trilogia con Holland, garantendo continuità narrativa e quella particolare alchimia tra azione, umorismo e profondità emotiva che ha reso questi film così amati. La produzione Marvel Studios in collaborazione con Sony continua a dimostrare di saper bilanciare le esigenze dei fan di lunga data con la necessità di attrarre nuovo pubblico.

L'idea di vedere Spider-Man affrontare Hulk premette di essere non solo uno spettacolo pirotecnico fine a se stesso, ma si pone come l'ennesima evoluzione di un personaggio che, film dopo film, ha dovuto confrontarsi con avversari sempre più potenti e minacce sempre più personali. Se nei primi capitoli doveva imparare a gestire i suoi poteri e la responsabilità che comportano, in No Way Home ha affrontato il multiverso e le conseguenze delle sue scelte. Ora, in Brand New Day, sembra che la sfida arrivi dall'interno stesso del Marvel Universe, in una direzione narrativa che potrebbe ridefinire alleanze e conflitti.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Il titolo stesso, Brand New Day, suggerisce un nuovo inizio, un reset parziale che permetta al personaggio di esplorare territori narrativi inesplorati. Peter Parker che vive completamente solo, senza una rete di supporto, senza che nessuno sappia chi sia realmente, è una versione vulnerabile e affascinante dell'eroe. E la "sorprendente evoluzione fisica" menzionata nella sinossi apre a speculazioni infinite: si tratta di una trasformazione legata ai suoi poteri? Una mutazione? Un effetto collaterale del vivere costantemente sotto stress?

Con l'uscita fissata per il 29 luglio 2026, l'attesa è ormai molto alta. Sony e Marvel hanno costruito un hype imponente, supportato da numeri da record e da un cast di primo livello. Resta da vedere se il film riuscirà a soddisfare aspettative così alte, ma una cosa è certa: lo scontro tra Spider-Man e Hulk è già entrato nell'immaginario collettivo dei fan come uno dei momenti più attesi della storia recente del cinema cinecomic, con il chiacchierato "nuovo" senso del ragno che potrebbe riscoprire un ruolo importante.