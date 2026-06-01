Amazon ha tagliato fondi al finale di The Boys e li ha devoluti su Spider-Noir? Il dubbio infiamma sui social, ma qual è la verità?

Pubblicazione: 01 giugno alle 13:45

Quando Spider-Noir è sbarcato su Prime Video all'inizio di questa settimana, con Nicolas Cage nei panni del detective con i poteri del ragno, nessuno immaginava che la serie avrebbe scatenato una rivolta tra i fan di The Boys. E no, non per la qualità dello show ma per quello che rappresenta: una scelta di budget che ha lasciato molti appassionati con l'amaro in bocca.

Secondo quanto riportato da 3DVF,avrebbe stanziato la cifra monstre di. Un numero che fa girare la testa, che néhanno confermato ufficialmente, ma che trova riscontro in indiscrezioni precedenti. Già nel, Puck News aveva segnalato che il budget astronomico di Spider-Noir era stato una delle cause della rottura

Per quanto possa sembrare eccessivo, un investimento simile non è del tutto fuori scala per Amazon. Basti pensare che la prima stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è costata, secondo Forbes, tra i 750 milioni e il miliardo di dollari. Ma è proprio il confronto con un'altra produzione Amazon ad accendere il dibattito online: The Boys.

The Boys 5. Sezon bütçesi 110 milyon dolar

Spider Noir dizisinin bütçesi 400 milyon dolar

Yüzyılın ihaneti… pic.twitter.com/jzSL8mZuq4 — doguqn (@doguqnSTUDIOS) May 28, 2026

La quinta e ultima stagione della serie con Antony Starr nei panni dell'iconico e terrificante Patriota non ha goduto di un trattamento economico nemmeno lontanamente paragonabile. Dexerto stima che ogni episodio della quarta stagione sia costato circa 15 milioni di dollari, portando il totale ad "appena" 120 milioni. Se la quinta stagione ha seguito lo stesso budget, significa che Spider-Noir è costato oltre tre volte tanto.. forse addirittura quattro.

E qui scatta la domanda che rimbalza sui social: perché una serie nuova,, riceve un investimento così sproporzionato rispetto a uno degli show più amati e discussi del catalogo Prime Video? La risposta non è semplice, ma i fan hanno iniziato a collegare i puntini. Nei mesi precedenti al debutto della quinta stagione, le aspettative erano altissime, con lo showrunnerche aveva parlato di un approccio "terra bruciata" per il finale, lasciando intendere che avremmo assistito a uno scontro apocalittico.

Il poster del finale, con Butcher di fronte a Patriota circondato da una flotta di supereroi volanti, sembrava promettere una battaglia alla Game of Thrones, un climax esplosivo degno di cinque stagioni di tensione crescente. Invece, il confronto finale si è rivelato molto più intimo, senza mettere in scena una guerra su larga scala, nessun massacro di Super, niente caos urbano su cui i fan avevano scommesso. Una scelta narrativa che ha ovviamente diviso il pubblico, con molti che si sono sentiti traditi nelle loro aspettative perché si erano immaginati un finale decisamente più esplosivo.

I’m sorry but NO WAY the Spider-Noir budget was 400 MILLION AMERICAN DOLLARS???? https://t.co/iRa6b8D5UM — DCU HYPE (@DCUHypeGuy) May 28, 2026

Lo stesso Kripke aveva cercato di temperare gli entusiasmi prima del debutto, avvertendo che The Boys non aveva "un budget da battaglia di Game of Thrones". Una dichiarazione che, alla luce dei numeri di Spider-Noir, fa effettivamente sorgere ben più di una domanda. Perché se Amazon può spendere 400 milioni per una nuova IP, perché non dare alla conclusione di una delle sue serie di punta le risorse per andarsene in gloria?

Su Twitter, la delusione è palpabile, con un fan che ha scritto: "Il tradimento del secolo", mentre un altro ha commentato: "Non riesco a smettere di pensare a cosa sarebbe successo se avessero dato quel budget a The Boys". Ovviamente, il malcontento dei fan non rappresenta un attacco diretto a Spider-Noir, ma si pone come una vera e propria critica alla scelta produttiva compiuta da Amazon.

Ad ogni modo, quel che è certo è che non si può tornare indietro, con i fan che non possono fare altro che arrendersi alla realtà dei fatti: The Boys ha avuto un finale deludente, ma dietro le quinte stanno già lavorando ai nuovi spin-off insieme al creatore della serie.