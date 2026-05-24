The Boys: le differenze più grandi tra il finale della serie tv e quello del fumetto

Pubblicazione: 24 maggio alle 14:00

Spoiler Alert

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys e sul fumetto. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.



Lo scorso mercoledì si è conclusa la quinta stagione di The Boys, in quello che dopo sette anni è anche il finale di una delle serie di punta di Prime Video. Non è ovviamente l'ultimo prodotto dedicato al mondo ideato vent'anni fa da Garth Ennis, ma è la chiusura per un gruppo di personaggi a cui ci siamo affezionati. Ma come è andato nel fumetto lo scontro finale tra Butcher e Patriota? Quale è stato il destino degli altri Super e soprattutto dei membri del gruppo dei The Boys? In questo articolo riassumeremo le differenze più grandi tra il finale dell'opera cartacea e quello della serie tv, parlando dei personaggi principali e ovviamente escludendo le trame originali (come quella di Gen V). Ovviamente se non avete ancora finito la serie tv, o avete intenzione di leggere il fumetto sappiate che ci saranno degli spoiler enormi.

Patriota

Allora, parlare del Patriota del fumetto è molto facile, perché la sua trama si intreccia con quella di Black Noir, che è stata completamente cambiata nella serie tv. Nel fumetto di Garth Ennis, Patriota impazziva perchè non riusciva a ricordare di aver commesso le terribili azioni di cui veniva accusato da Butcher e soci, tra cui ovviamente lo stupro e conseguente omicidio di Becca. Portato ormai alla follia, prende il controllo della Casa Bianca, dove viene svelato al lettore che Black Noir è sempre stato un suo clone, creato dalla Vought proprio come contromisura per fermare Patriota in casi estremi. Peccato che il clone fosse veramente inumano, tanto da commettere atti indicibili come perfino mangiare feti. Nel fumetto, è proprio il clone a uccidere Patriota, prima di venire massacrato da Butcher.



Patriota agonizzante che implora Butcher di risparmiarlo in mondovisione è forse uno dei momenti più riusciti del finale della serie tv. Lo scontro con conseguente perdita di poteri che abbiamo visto nell'episodio finale di The Boys dunque è farina del sacco di Eric Kripke, come l'intervento di Kimiko e Ryan. Quest'ultimo nei fumetti non diventa neanche adolescente, e viene eliminato subito da Butcher, quindi è un'altra trama completamente diversa.

Butcher

Nella serie tv il Billy Butcher di Karl Urban ottiene la sua vendetta grazie all'aiuto dei suoi amici, ma deve pagare le conseguenze delle sue azioni e viene lasciato da solo da Ryan, ora senza poteri, e dal fido Terrore, che muore nel sonno. Butcher decide di farla finita e si reca alla Torre della Vought con l'intento di disperdere il virus e uccidere tutti i super rimasti. Hughie lo fermerà giusto in tempo, sparandogli e ricordandogli il fratello scomparso Lenny. Credo che il Butcher di Karl Urban non volesse davvero utilizzare il virus e sperasse proprio che Hughie lo fermasse, a qualsiasi costo.

È una sorta di parallelo con quanto accade nel fumetto, solo che lì Butcher impazzisce del tutto e dopo i Super alla Casa Bianca, elimina anche il resto dei The Boys (leggi più sotto per maggiori dettagli) per impedirgli di fermarlo dall'eliminare il gene dei super dal resto del mondo. Infine, si confronta con Hughie, unico superstite del gruppo, sulla cima dell'Empire State Building. Dopo uno scontro acceso i due precipitano e Hughie casca nell'ultimo tranello di Butcher. Il capo dei Boys si inventa infatti di aver ucciso i genitori di Hughie per far sì che quest'ultimo lo uccida, ponendo fine alle sue sofferenze. Furioso, Hughie accoltella il compagno al petto, scoprendo poco dopo la verità.

The Boys (Frenchie, Kimiko, Latte Materno)

Nei fumetti, ogni membro dei Boys si è iniettato il siero V per poter competere con i Super. Questo li rende quindi deboli al virus, e vittime del piano di Butcher dopo l'eliminazione di Patriota. Butcher inizia eliminando Latte Materno che prima di morire, scopre che l'amico ha ucciso la sua ex-moglie e meditava di fare lo stesso anche con la figlia. Nonostante sembra abbia la meglio su Butcher, esploderà a causa di una bomba a mano. Lo stesso destino tocca a Frenchie e Kimiko, che esplodono con l'intera base dei Boys qualche ora dopo. Nei fumetti il loro rapporto è platonico fino all'ultimo instante, in cui Frenchie dichiara di aver amato la Femmina, fin dal primo sguardo.

Nella serie tv va diversamente. Fortunatamente per Latte Materno, Butcher non se la prende né con l'ex-moglie né con la figlia, e nel finale possiamo vedere il personaggio di Laz Alonso sposarsi nuovamente con la compagna e prendere sotto la propria ala protettrice Ryan. Un epilogo giusto e che lo vede accogliere nella sua famiglia il nipote dell'uomo che ha distrutto la sua vita.

Kimiko realizza il sogno che aveva con Frenchie, andare in Europa con un cane (lo stesso che il compagno voleva adottare) e provare a superare il lutto. Frenchie muore da eroe (nell'episodio precedente), sacrificandosi per salvare Kimiko e Sage, dichiarandosi nuovamente a Kimiko. In questo ultimo episodio riappare come fantasma in un sogno a occhi aperti della stessa Kimiko, spronandola a usare il cuore per attaccare Patriota e non solo la rabbia.

Terrore

Il piccolo Terrore fa una brutta fine in entrambi i media. Se nella serie tv muore nel sonno nel caldo di una stanza, nel fumetto è Black Noir a ucciderlo. A seguito di una missione dei Boys che svelava uno scandalo su Jack from Jupiter (Personaggio mai introdotto nella serie TV se non come easter egg), il cane veniva ritrovato morto sul pavimento della base. Accecato dalla rabbia, Butcher interroga e uccide proprio l'alieno, credendolo colpevole dell'omicidio. Si scoprirà solamente in seguito che è stato Black Noir (Ovvero il clone di Patriota).



Abisso

Nei fumetti Abisso è l'unico membro dei Sette originali a sopravvivere. Nonostante si sia macchiato di azioni indecenti, nel fumetto non parteciperà al colpo di stato di Patriota, entrando a far parte di un altro super gruppo sotto il controllo della Vought. Nella serie tv invece Abisso fa la fine che merita, e dopo lo scontro con Starlight viene ammazzato dai pesci che un tempo considerava suoi amici. Questi gli ricordano pure l'omicidio del polpo Ambrosius, oltre che non avergli mai perdonato la strage (fatta da Black Noir II) che ha ucciso oltre 10000 abitanti dei mari.



Hughie e Starlight

Infine, per Hughie e Starlight c'è un lieto fine. Nella serie tv, i due riaprono il negozio tech della famiglia Campbell, vediamo Hughie rifiutare l'offerta di aiutare la CIA coi super, mentre Annie è incinta (e la bambina si chiamerà Robin) ma combatte ancora il crimine (anche se con delle crocs ai piedi). Nel fumetto Hughie e Angie inizialmente hanno preso vie separate, ma nell'epilogo tornano insieme, si sposano e si trasferiscono in Scozia. Hughie usa l'esperienza accumulata coi The Boys per fare del bene. Un personaggio che in entrambi i media è positivo, l'unica ancora di salvezza e freno per Billy Butcher.

The Boys si è conclusa dopo sette anni, con un finale diverso da quello del fumetto ma che in qualche modo ne propone gli stessi messaggi. Peccato per l'inutilizzo dei personaggi originali o per la strumentalizzazione pubblicitaria di Soldatino, che poteva davvero avere un ruolo più importante. Chissà se i prossimi due spin-off riusciranno a riconquistare i delusi o se metteranno fine all'Universo Cinematografico della Vought Entertainment.

