The Boys chiude nel caos: il finale è stato bocciato, ma cosa succederà ora al creatore della serie?

Pubblicazione: 27 maggio alle 13:01

Dopo cinque stagioni di satira feroce, violenza esagerata e supereroi tutt'altro che eroici, The Boys ha chiuso i battenti, con la serie Prime Video creata da Eric Kripke che ha messo la parola fine alla sua corsa principale appena pochi giorni fa. Ma l'universo espanso di The Boys è tutt'altro che morto: gli spinoff continuano, e i fan si chiedono quale sarà il ruolo del creatore originale in questi progetti paralleli.

Laha segnato record controversi, visto che se da un latoha confermato il suo status di fenomeno globale, dall'altro il finale di serie ha, stabilendo un primato poco lusinghiero su Rotten Tomatoes con, il più basso mai registrato per il franchise. Unper una serie che ha ridefinito il, dimostrando che anche i prodotti più rivoluzionari possono inciampare nella resa dei conti finale.

Ma cosa succede ora agli spinoff? Gen V, la prima serie derivata ambientata in un'università per giovani supereroi, ha già conquistato una sua fetta di pubblico. Altri progetti sono in sviluppo, e l'ecosistema narrativo costruito da Kripke continua ad espandersi. La domanda cruciale riguarda proprio il livello di coinvolgimento dello showrunner originale: quanto controllo mantiene su queste storie parallele ora che la serie madre ha concluso il suo ciclo?

Karl Urban (Billy Butcher) e Antony Starr (Patriota) in The Boys, fonte: Prime Video

E la risposta è articolata, poiché Eric Kripke non abbandona completamente l'universo che ha creato, ma il suo ruolo evolve significativamente. Da showrunner operativo e creativo principale di The Boys, Kripke passa a una funzione di supervisione strategica sugli spinoff. Non sarà più coinvolto nella gestione quotidiana della produzione, nella scrittura episodio per episodio o nelle decisioni creative minori che caratterizzano il lavoro di uno showrunner attivo.

Questo modello di coinvolgimento ridotto ma strategico è comune nel mondo delle franchise televisive.assume il ruolo di produttore esecutivo consultivo, una posizione che gli permette disenza dover dedicare il tempo necessario alla gestione operativa. Approva le, garantisce che gli spinoff rispettino il tono e i temi della serie originale, e interviene su questioni creative fondamentali, ma delega la regia quotidiana agli showrunner specifici di ciascun progetto.

Il vantaggio di questo sistema è la libertà creativa, con gli showrunner degli spinoff che possono esplorare angolazioni diverse dell'universo supereroistico corrotto di Vought International senza essere costantemente vincolati dalla visione di un unico autore. Il rischio, naturalmente, è la diluizione dell'identità del franchise: senza la guida costante di Kripke, gli spinoff potrebbero perdere quella scintilla particolare che ha reso The Boys così distintivo nel panorama delle serie televisive.

Patriota in The Boys, fonte: Prime Video

Gli spinoff rappresentano ora il banco di prova definitivo: possono sopravvivere senza il coinvolgimento diretto del loro creatore originale? L'universo di The Boys è abbastanza solido da reggersi su fondamenta narrative condivise piuttosto che sulla visione singolare di un autore? I progetti in sviluppo risponderanno a queste domande.

Il modello di Kripke ricorda quello adottato da altri creatori di successo nel panorama televisivo contemporaneo. Ryan Murphy con l'universo American Horror Story, Greg Berlanti con l'Arrowverse DC, e più recentemente Jon Favreau con le serie Star Wars, hanno tutti sperimentato questo passaggio da controllo totale a supervisione strategica. Ed i risultati sono stati variabili: alcuni spinoff hanno eguagliato o superato le serie originali, mentre altri sono stati cancellati dopo poche stagioni.

Gli appassionati della serie possono quindi stare relativamente tranquilli: l'universo di The Boys continuerà, con una supervisione che garantisce coerenza senza soffocare la creatività. Eric Kripke non scompare e da regista diventa consulente strategico, cercando di evolvere insieme al franchise che ha creato. E non resta che attendere i prossimi mesi per capire se questo cambiamento avvenuto dietro le quinte cambierà tutto consegnando ai fan cose positive oppure... negative.