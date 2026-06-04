Tom Holland pensa già al suo ultimo Spider-Man: il paragone con Robert Downey Jr. riporta l'MCU al 2016

Pubblicazione: 04 giugno alle 07:13

Tom Holland sa che non indosserà per sempre il costume di Spider-Man e lo dice apertamente, con quella sincerità che lo ha reso uno degli attori più amati della sua generazione. Dopo quasi cinque anni di assenza dal ruolo che lo ha consacrato, l'attore britannico torna a vestire i panni di Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, il film diretto da Destin Daniel Cretton che arriverà nelle sale il 31 luglio 2026.

"Per chiunque sarà il prossimo, che sia Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman o qualcosa del genere, mi piacerebbe far parte della costruzione del prossimo capitolo" - Tom Holland

Ma mentre i fan celebrano il ritorno del loro Uomo Ragno preferito, Holland guarda già avanti, parlando apertamente di addii, eredità e passaggi di testimone. Difatti in una recente intervista a Empire, l'attorecon una maturità sorprendente per i suoi 29 anni:

"Non so come sarà, ma se potessi fare per qualcun altro ciò che Downey ha fatto per me, allora sarei così soddisfatto da poter sparire verso il tramonto oscillando tra i grattacieli." - Tom Holland

Robert Downey Jr. e Tom Holland, fonte: Marvel

Ma la dichiarazione più importante arriva subito dopo, quando l'attore tira in ballo il nome che ha segnato il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe:

Ricordiamo comunque che Holland debuttò come Spider-Man nell'ormai lontano 2016 in Captain America: Civil War, affiancato proprio da Downey Jr. nei panni di Tony Stark. L'anno seguente arrivò Spider-Man: Homecoming, dove Iron Man fungeva da mentore per il giovane Peter Parker. Quel rapporto divenne subito uno degli elementi più importanti dei primi film del personaggio, culminando nel devastante sacrificio di Stark in Avengers: Endgame.

Ora Holland vuole replicare quel modello: essere per qualcun altro ciò che Tony Stark è stato per lui, rappresentando di fatto un ponte tra generazioni di eroi, un veterano che apre la strada ai nuovi arrivati. È una visione generosa del proprio ruolo, lontana dall'ego che spesso accompagna gli attori-franchise.

Ma chi potrebbe essere il prossimo Spider-Man? Holland nomina esplicitamente Miles Morales, Spider-Gwen e Spider-Woman come possibili successori. Ed ovviamente sono nomi casuali: rappresentano le evoluzioni più amate del personaggio negli ultimi anni, rese popolari dai film d'animazione Spider-Verse e da decenni di fumetti così tanto amati in tutto il mondo. Miles Morales in particolare, che ha ereditato i poteri di Spider-Man nell'universo Ultimate Marvel, è considerato da molti il naturale erede del personaggio in versione live-action.

Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Nel frattempo, Tom Holland continua a portare avanti la sua versione di Peter Parker con Brand New Day, film che vedrà tornare anche Zendaya nei panni di MJ, anche se il loro rapporto dovrà ricostruirsi dalle fondamenta dopo l'incantesimo di Doctor Strange. Il cast si arricchisce di volti nuovi: Jon Bernthal (probabilmente come Punisher), Sadie Sink e Liza Colón-Zayas, vincitrice di un Emmy per The Bear. La sceneggiatura è affidata ancora una volta a Chris McKenna e Erik Sommers, la coppia che ha scritto tutti i film di Spider-Man con Holland.

Ma mentre Spider-Man: Brand New Day si prepara a dominare il box office estivo del 2026, le parole di Holland sul futuro risuonano come un promemoria malinconico: anche le storie più amate hanno una fine. E quando quel giorno arriverà, se tutto andrà secondo i suoi piani, un giovane attore si ritroverà sul set accanto a un veterano che gli insegnerà come si indossa il costume, come si lancia la ragnatela, come si porta il peso di essere Spider-Man. Esattamente come Robert Downey Jr fece con lui, dieci anni prima.

Perché alla fine, questa è sempre stata la lezione più importante dell'Uomo Ragno: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E sì, non c'è responsabilità più grande di sapere quando lasciare che qualcun altro diventi un eroe capace di salvare il mondo (e tutto il multiverso). Proprio riguardo al multiverso, nelle scorse settimane Sony ha pubblicato le prime immagini di Spider-Man: Beyond The Spider-Verse.