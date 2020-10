Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La notizia non stupisce nessuno ed era nell’aria da tempo, e tuttavia rappresenta l’ennesimo, duro colpo per gli esercenti cinematografici: la Disney ha deciso di cancellare l’uscita cinematografica di, il nuovo film dei Pixar Animation Studios, propendendo per un lancio globale su Disney+ il giorno di Natale.

Il weekend del Ringraziamento, quindi, è diventato decisamente sguarnito: Soul doveva infatti uscire il 20 novembre nei cinema americani, lo stesso giorno di No Time to Die, recentemente rimandato al 2021.

L’approccio distributivo di Soul non sarà lo stesso testato dalla Disney per Mulan qualche settimana fa: nei paesi dove è presente la piattaforma streaming, il film di Niki Caro è uscito il 4 settembre a un prezzo di 29,99 dollari (in Italia 21,99 euro) in aggiunta all’abbonamento a Disney+. Nel caso di Soul, invece, il film Pixar sarà incluso da subito nel catalogo per tutti gli iscritti alla piattaforma (come già successo con Artemis Fowl e Hamilton).

Nei paesi in cui Disney+ non è ancora disponibile, come la Cina, è prevista un’uscita cinematografica.

“Siamo entusiasti di condividere il commovente e spettacolare Soul con il pubblico direttamente su Disney+ a dicembre,” ha commentato Bob Chapek, il CEO di The Walt Disney Company. “Un nuovo film Pixar è sempre un’occasione speciale, e questa storia davvero commovente e divertente sui rapporti umani e sul trovare il proprio posto nel mondo sarà un bel regalo che le famiglie potranno godersi durante le vacanze”.

“Il mondo può essere un posto frustrante ed estenuante – ma è anche ricco di gioie inaspettate, anche nelle cose che sembrano superficiali,” ha aggiunto Pete Docter, regista del film e CCO della Pixar. “Soul indaga ciò che è realmente importante nelle nostre vite, una domanda che ci stiamo ponendo tutti in questi giorni. Spero porterà un po’ di umorismo e divertimento nelle persone in un momento in cui potrebbe far comodo a chiunque.”

Soul, lo ricordiamo, aprirà la quindicesima Festa del Cinema di Roma.

Fonte: Deadline