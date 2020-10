Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Da questa mattinaè finalmente disponibile su, e chi ha già iniziato a guardare la serie horror creata da Mike Flanagan dopo il successo di The Haunting of Hill House nel 2018 avrà inevitabilmente notato il cammeo del co-protagonista di, Greg Sestero.

La notizia è stata data anche dal profilo Twitter Ufficiale della serie durante i watch party che ha anche condiviso una .gif del momento in cui il co-protagonista di The Room appare in scena:

A inizio giugno avevamo già avuto modo di parlare di The Room e Netflix, quando la piattaforma streaming si apprestava a proporre ai sottoscrittori americani The Disaster Artist, la pellicola di e con James Franco dedicata proprio alla lavorazione del cult di Tommy Wiseau.

Come spiegato dal deus ex machina del film,Netflix ha semplicemente “detto di no”.

Quanto a The Haunting of Bly Manor trovate tutto quello che c’è da sapere, comprese le interviste al cast della serie, nella nostra scheda TV.

Tornando al citato The Disaster Artist, ricordiamo che è tratto da The Disaster Artist: My Life Inside The Room, il libro incentrato proprio sulla vita di Tommy Wiseau. Il tomo, nello specifico, segue la storia della realizzazione del film The Room, divenuto un culto della cultura pop più virata verso il trash.

Il film, diretto e interpretato da James Franco, è approdato nei cinema statunitensi l’8 dicembre 2017. Nel cast, oltre a James Franco, anche Dave Franco, Seth Rogen, Ary Graynor, Alison Brie, Jacki Weaver, Paul Sheer, Zac Efron, Josh Hutcerhson.

Cosa ne pensate del cammeo di Greg Sestero, il “partner artistico di Tommy Wiseau” in Bly Manor? Potet dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti in calce alla notizia!