Jessica Henwick (Iron Fist) e Keanu Reeves stanno attualmente lavorando insieme nel cast del quarto capitolo di Matrix. E proprio in quel contesto l’attrice ha voluto proporre a Reeves di inserire un nuovo personaggio nel franchise di John Wick, arrivato finora a 3 capitoli (più una serie televisiva e uno spin-off).

Parlando con l’Hollywood Reporter la Henwick ha rivelato di aver proposto a Keanu Reeves di inserire nel quarto capitolo cinematografico un nuovo personaggio chiamato Jess Wick:

Propongo sempre l’idea di Jess Wick a Keanu [Reeves]. Probabilmente lo sto facendo impazzire. Tipo “Ok Keanu, ascoltami. Boom. John Wick 4, ultimi 5 minuti del film nei post credits. Boom! Si vede la mia faccia, Jess Wick”. Poi ho iniziato a recitare sul set e Keanu mi ha seguito a ruota. Abbiamo messo in scena un piccolo spettacolo di dieci minuti su come potrebbero risultare Jess e John Wick insieme. Chad Stahelski, il regista dei film di John Wick, sarà qua tra due settimane, credo. Quindi probabilmente lo dirò direttamente a lui.

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere l’idea di Jessica Henwick sul grande schermo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!