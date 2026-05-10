5 ore di adrenalina pura, tra The Witcher e One Piece: la serie d'azione che Netflix ha sepolto nel catalogo

Pubblicazione: 11 maggio alle 00:00

Nel vasto oceano di contenuti che Netflix sforna ogni anno, alcune perle finiscono inevitabilmente per essere travolte dalle onde dell'hype. È il destino toccato a Yu Yu Hakusho, l'adattamento live action dell'iconico manga del 1994 che nel 2023 è arrivato sulla piattaforma nello stesso periodo di One Piece, venendo completamente oscurato dal fratello più celebre. Eppure, chiunque abbia dedicato le sue cinque ore a questa miniserie sa che si tratta di un errore madornale. Perché Yu Yu Hakusho è una sintesi perfetta tra l'epicità fantasy di The Witcher e l'energia travolgente di One Piece, confezionata in un formato che la rende il binge ideale per un weekend.



La storia segue Yusuke Urameshi, interpretato da Takumi Kitamura, un adolescente problematico che si guadagna da vivere con i pugni e le cattive frequentazioni. La sua vita prende una svolta radicale quando un incidente d'auto lo porta letteralmente alle soglie della morte. Ma invece di attraversare il velo definitivo, gli viene offerta un'opportunità unica: tornare nel mondo dei vivi come "detective spirituale", un guerriero incaricato di mantenere l'equilibrio tra il regno umano e quello demoniaco. È un premessa che strizza l'occhio ai classici shonen manga, ma che nella trasposizione live action acquista una densità visiva e un'urgenza narrativa sorprendenti.



Ciò che colpisce immediatamente di Yu Yu Hakusho è la sua identità visiva. Le scenografie oscure e claustrofobiche evocano quel senso di minaccia soprannaturale che ha reso The Witcher un fenomeno globale, con creature demoniache realizzate attraverso un mix sapiente di effetti pratici e CGI. Allo stesso tempo, la serie mantiene quella leggerezza e quel senso di avventura che hanno decretato il successo di One Piece, costruendo un mondo fantasy immersivo ma mai eccessivamente serioso. È un equilibrio difficile da raggiungere, ma Yu Yu Hakusho ci riesce con una disinvoltura che lascia senza fiato.

Yu Yu Hakusho - Netflix

Il vero cuore pulsante della serie, però, sono le sequenze di combattimento. In un'epoca in cui le serie d'azione tendono a mascherare coreografie mediocri con montaggi frenetici e tremolii di camera, Yu Yu Hakusho opta per una via diversa: arti marziali coreografate con precisione chirurgica, inquadrature che permettono di apprezzare ogni movimento, combattimenti che sembrano usciti direttamente dalle pagine del manga. Sono segmenti che richiedono una perizia tecnica rara nel panorama delle produzioni streaming, e che da soli giustificano la visione. Per chi può apprezzare un buon duello corpo a corpo, questa serie rappresenta un trionfo.



Come molti adattamenti Netflix, Yu Yu Hakusho ha il coraggio di prendere decisioni audaci. Il materiale di partenza è vasto: 19 volumi di manga, 112 episodi di anime. Condensare tutto questo in una miniserie di cinque episodi richiede scelte drastiche, e la serie le fa senza esitazione. Il risultato è un ritmo serrato, quasi febbrile, che trasforma la visione in una corsa adrenalinica di cinque ore. Gli archi narrativi si susseguono senza soluzione di continuità, le battaglie si accavallano, e lo spettatore viene trascinato in un vortice di azione praticamente ininterrotto.



Questa scelta stilistica, però, è anche la principale debolezza della serie. Il ritmo implacabile lascia poco spazio ai momenti di respiro emotivo. I rari tentativi di costruire profondità psicologica vengono rapidamente travolti dalla successiva scazzottata, e alcuni dei momenti più iconici del franchise originale vengono condensati o addirittura omessi. Per i fan di lunga data, vedere i loro archi narrativi preferiti ridotti a pochi minuti può risultare frustrante. Kazuma Kuwabara, interpretato da Shuhei Uesugi, e gli altri compagni di Yusuke come Kurama e Hiei ricevono sviluppi accelerati che non rendono giustizia alla loro complessità nei materiali originali.

Yu Yu Hakusho - Netflix

Ma qui sta il paradosso interessante di Yu Yu Hakusho: ciò che per i puristi è un difetto, per i neofiti può essere un pregio. Chi non ha mai sentito parlare del franchise troverà in questa serie un'introduzione compatta e autosufficiente, un assaggio che funziona perfettamente come porta d'ingresso verso l'anime e il manga. È semplicemente una storia ben raccontata, con personaggi carismatici e un comparto visivo di prim'ordine.



Per gli appassionati del genere action-fantasy, ignorare Yu Yu Hakusho significa privarsi di una delle sorprese più piacevoli del catalogo Netflix. È una di quelle gemme nascoste che meritano di essere scoperte, discusse, consigliate. Non rivoluzionerà il vostro modo di vedere le serie TV, ma vi regalerà esattamente ciò che promette: intrattenimento di qualità, combattimenti mozzafiato e un mondo ricco di possibilità narrative.