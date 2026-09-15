5 sconosciuti e superpoteri che non hanno chiesto: la serie su Netflix che i fan di Misfits devono vedere

Pubblicazione: 15 settembre alle 16:55

Dimenticatevi tutto quello che sapete sui supereroi. Niente mantelli svolazzanti, nessun grattacielo da cui vegliare sulla città, zero discorsi sulla giustizia e sul dovere morale di salvare l'umanità. Supacell, la nuova serie sci-fi di Netflix creata da Rapman, ribalta completamente il genere supereroistico portandolo dove nessuno aveva osato prima: nelle case popolari di Londra, tra bollette non pagate, spacciatori improvvisati e padri single con la fedina penale sporca. Qui i superpoteri non sono un dono divino né il risultato di esperimenti militari top secret. Sono un problema. Un maledetto problema che si aggiunge a tutti gli altri che già affollano le vite di cinque perfetti sconosciuti che non hanno chiesto niente a nessuno. Michael, interpretato da Tosin Cole, è il cuore pulsante della serie: un uomo che lavora sodo, si è appena fidanzato e sogna semplicemente di possedere un'auto e un appartamento dove guardare Love Island sul divano con la sua Dionne.

Quando scopre di poter viaggiare nel tempo e nello spazio, non esulta come farebbe Peter Parker. È terrorizzato. E ha tutte le ragioni per esserlo.Sabrina, un'infermiera dolce e premurosa interpretata da Nadine Mills, sviluppa capacità telecinetiche proprio mentre cerca di proteggere sua sorella da relazioni tossiche. Tazer, un ragazzo coinvolto in guerre tra gang, può diventare invisibile come un fantasma, ma sa benissimo che se continua su quella strada finirà male comunque.e. Andre, padre single con un passato criminale che gli impedisce di trovare un lavoro decente, acquisisce una forza sovrumana e può sollevare automobili senza sudare.. Questi personaggi non stanno cercando di salvare il mondo. Stanno cercando di salvare se stessi, di proteggere chi amano, di evitare che i loro figli finiscano in galera, di spaccare un bancomat quando i soldi scarseggiano.. La serie di Rapman, che oltre a essere showrunner è anche regista principale, è uno spettacolo visivo e narrativo costruito con una precisione chirurgica. Sei episodi di puro intrattenimento, con una colonna sonora sensazionale e cinque personaggi talmente sfaccettati da rivaleggiare con le produzioni televisive più prestigiose., il futuro sarà catastrofico e molte persone care moriranno.

La posta in gioco è altissima, ma la serie dedica la stragrande maggioranza del tempo allo sviluppo dei personaggi, alle loro lotte personali, alle loro relazioni. Michael vuole solo proteggere la sua fidanzata. Sabrina difende sua sorella. Andre combatte disperatamente per impedire che suo figlio adolescente segua le sue orme e finisca disumanizzato e degradato dietro le sbarre. Sono archi narrativi complessi, maturi, che parlano di problemi reali amplificati dalla lente della fantascienza. Non mancano i riferimenti ad altre opere del genere. Il DNA di Misfits, l'amata serie di Channel 4, è palpabile, tanto che alcune scene sono girate nello stesso caratteristico complesso residenziale di Thamesmead. Ma nonostante i numerosi punti di contatto con altre serie sui personaggi dotati di capacità soprannaturali, Supacell riesce a sentirsi completamente unica. Il ritratto della vita dei protagonisti è realizzato con una cura che ricorda il miglior contemporaneo drama televisivo.





Certo, non raggiunge ancora le vette di Top Boy come ritratto allargato della Black Britishness, ma nemmeno Top Boy ci era riuscito nella sua prima stagione.. Gli elementi sci-fi sono intriganti, e il modo ingegnoso in cui i personaggi reagiscono ai loro nuovi poteri – che si tratti di scacciare gli ufficiali giudiziari, tentare di prevenire violenze sessuali o semplicemente fuggire dai guai – rappresenta solo l'inizio. Questa non è la classica storia delle origini di un supereroe, dove l'obiettivo primario è preservare verità, giustizia e la via americana.. La loro priorità è usare gli strumenti inaspettati che si sono ritrovati per pareggiare i conti con un sistema ingiusto.Va detto che le sequenze d'azione non sono frequentissime, e una buona parte di esse consiste in Michael e Rodney che usano i loro poteri per darsela a gambe al primo segno di pericolo. Ma considerando quanto sia coinvolgente e carismatico questo cast, c'è da sperare che in futuro ci saranno molte più battaglie da vedere.. Fortunatamente, questo elemento non intacca più di tanto il ritmo e la qualità complessiva della serie, che rimane solidamente ancorata alle vicende dei suoi protagonisti.