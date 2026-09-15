Una star di Squid Game in questo film coreano su Netflix che mostra la vera anima di Seoul

Pubblicazione: 15 settembre alle 17:05

Nel mare infinito di contenuti che Netflix riversa settimanalmente nel suo catalogo, alcuni titoli rischiano di affogare nel rumore di fondo. Wall to Wall è esattamente uno di questi: un thriller coreano uscito silenziosamente a luglio 2025 che merita di essere recuperato con urgenza. Non è esagerato definirlo il nuovo Parasite, e chi lo ha visto sa perché. La Corea del Sud ha costruito negli ultimi anni una reputazione solida come fucina di cinema di genere sofisticato. Parasite ha vinto l'Oscar come miglior film, diventando un fenomeno culturale globale. Train to Busan ha ridefinito il film di zombie. Burning ha dimostrato che un thriller può essere anche alta letteratura cinematografica. Wall to Wall si inserisce in questa tradizione con autorevolezza, portando sullo schermo una riflessione potente sulla stratificazione di classe nella Seoul contemporanea.





. Woo-sung realizza il sogno di molti: acquista finalmente il suo appartamento, un piccolo spazio dove immaginare un futuro fatto di famiglia, stabilità, normalità. Ma questo è solo l'inizio di un incubo che si dipana lentamente, inesorabilmente.. E poi c'è quel suono. Un rumore persistente, inspiegabile, che inizia a pervadere l'edificio claustrofobico dove vive. I vicini lo accusano di esserne la causa. La tensione sale, i sospetti si moltiplicano, la comunità condominiale si trasforma in un campo minato di rancori e accuse reciproche.. L'appartamento diventa una prigione, il condominio un microcosmo sociale dove le disuguaglianze economiche si traducono in conflitti umani devastanti.

C'è qualcosa di profondamente universale in questa storia: chiunque abbia vissuto in un palazzo, chiunque abbia dovuto confrontarsi con i vicini, chiunque abbia sentito il peso delle spese mensili riconoscerà immediatamente le dinamiche messe in scena. La performance di Kang Ha-neul è il cuore pulsante del film. L'attore riesce a trasmettere con precisione chirurgica la progressiva erosione psicologica del suo personaggio, un uomo ordinario trascinato in una spirale che non riesce a controllare. Il cast di supporto, guidato da Yeom Hye-ran nel ruolo di Jeon Eun-hwa, è altrettanto solido, contribuendo a creare un ensemble credibile e coinvolgente. Wall to Wall condivide il DNA di grandi film che hanno usato il genere per parlare di società. C'è l'ansia finanziaria opprimente di Uncut Gems, dove ogni decisione è un passo verso il baratro. C'è il commento sociale tagliente di Snowpiercer, dove la struttura fisica diventa metafora della gerarchia economica. Ma il film mantiene una voce propria, radicata nella realtà coreana contemporanea eppure immediatamente comprensibile per un pubblico globale.

Il mistero del suono diventa il pretesto narrativo per esplorare come lo stress economico e le pressioni sociali possano trasformare persone normali in nemici. La paranoia si diffonde come un virus, alimentata dalla frustrazione e dalla paura. Kim Tae-joon non offre risposte facili né consolazioni. Il finale, denso e stratificato, chiede allo spettatore di confrontarsi con verità scomode sulla natura umana e sul sistema in cui viviamo. Con una durata di 118 minuti e un rating R per contenuti adulti, Wall to Wall non è un intrattenimento leggero. È un film che richiede attenzione, che lavora per accumulo emotivo, che lascia segni. La regia privilegia inquadrature claustrofobiche, spazi ristretti, una palette cromatica che vira verso i toni freddi e opprimenti. Ogni scelta stilistica rinforza il senso di intrappolamento del protagonista. Uscito il 18 luglio 2025, il film ha ricevuto valutazioni positive dalla critica, attestandosi su un punteggio di 7.6 su 10. Eppure, sepolto sotto l'ondata di uscite estive e privo di una campagna promozionale aggressiva, Wall to Wall rischia di essere dimenticato troppo presto. Sarebbe un peccato imperdonabile.



