Una ragazza che tutti sottovalutano in una squadra maschile, in questa nuova serie teen su Netflix

Pubblicazione: 15 settembre alle 17:21

Se Amazon Prime Video ha dominato l'estate dei teen drama con titoli come Off Campus, Every Year After e Sterling Point, Netflix si prepara a riprendersi la corona questo autunno. L'arma segreta si chiama Crew Girl, una serie che mescola sport, dinamiche adolescenziali e una dose generosa di cuore. Creata dalla canadese Vivian Lin, la produzione arriva sulle piattaforme streaming con una promessa chiara: farvi tifare per una ragazza di 16 anni che deve farsi strada in un mondo che non l'ha invitata. La storia ruota attorno a Teagan Tao, interpretata da Miku Martineau in una performance che probabilmente le aprirà molte porte a Hollywood. Teagan è una scultrice di talento cristallino, una di quelle atlete destinate a lasciare il segno nel canottaggio. Vive a Los Angeles, ha un futuro brillante davanti a sé, fino a quando i crimini finanziari del padre non mandano tutto all'aria. Disgraziata e costretta a ricominciare da zero, Teagan si trasferisce con la madre Ella (Jessica Paré) a Eagle's Cove, Massachusetts, la città natale di sua madre.





. L'unica possibilità per Teagan di rimanere in acqua è diventare il timoniere della squadra maschile, il coxswain, quella figura che coordina il ritmo e guida l'equipaggio dalla parte anteriore o posteriore dell'imbarcazione. I ragazzi della Easton Prep sono abituati a un certo ordine delle cose, un equilibrio che favorisce chi è già privilegiato, dentro e fuori dalla barca. Ma Teagan non è tipo da farsi intimidire. Man mano che impara a diventare parte di una squadra, e i ragazzi imparano ad accettare una compagna donna, l'equipaggio inizia a funzionare davvero., perché quale teen drama che si rispetti ne sarebbe completo senza.. Dall'altro Josh Regis (Sam Braun), il ricco capitano della squadra con cui Teagan condivide quella classica chimica da nemici-che-diventano-amanti. La tensione è palpabile, i sentimenti si complicano, e lo spettatore si ritrova a fare il tifo per qualcuno, anche se non è sicuro per chi. A differenza di molte altre serie adolescenziali contemporanee, Crew Girl non è tratta da un romanzo young adult o da materiale preesistente.. Ma questo non è necessariamente un difetto. Anzi, per gli amanti del genere, questa familiarità è parte del fascino. La serie si prende il suo tempo per rendere Josh un personaggio tridimensionale, ma quando il ragazzo sacrifica il divertimento sfrenato alla sua opulenta festa di compleanno per impressionare il nonno magnate delle compagnie aeree, passa da caricatura piatta a personaggio complesso.

E Teagan se ne accorge eccome. Da quel momento in poi, la seconda metà degli otto episodi della prima stagione è una corsa fluida e tremendamente divertente. Meno sportiva di Friday Night Lights ma più di Off Campus, Crew Girl trova il suo equilibrio tra atletica e sentimenti. Non è la serie più innovativa del panorama teen, ma sa esattamente cosa vuole essere e lo fa con convinzione. Ogni genere ha i suoi tropi. Nei gialli c'è sempre la rivelazione dell'assassino, nelle commedie romantiche c'è il grande gesto finale. Eppure i generi tradizionalmente amati da donne e ragazze, come il romance e gli young adult, vengono spesso criticati per l'uso di questi elementi ricorrenti. Molti storceranno il naso davanti ai triangoli amorosi di Crew Girl, ma la serie conosce il suo pubblico e abbraccia questi tropi come un punto di forza, non una debolezza.



