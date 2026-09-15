Sam Worthington in questa serie su Netflix che ti inchioda allo schermo per 8 episodi di pura tensione

Pubblicazione: 15 settembre alle 17:14

Netflix continua la sua proficua collaborazione con Harlan Coben, autore prolifico di thriller psicologici che negli ultimi anni ha conquistato la piattaforma con adattamenti come Resta con me, Non parlare con gli sconosciuti e The Stranger. I Will Find You - Ovunque tu sia, disponibile dal 18 giugno 2026, rappresenta l'ultimo capitolo di questa partnership e porta sullo schermo l'omonimo romanzo pubblicato da Coben nel 2023. La serie mantiene le caratteristiche che hanno reso celebri le precedenti trasposizioni Netflix dell'autore americano, ma aggiunge elementi di imprevedibilità che la sollevano dalla formula spesso prevedibile del genere. Al centro della storia troviamo David Borroughs, interpretato da Sam Worthington, un ex avvocato condannato a cinque anni di prigione per l'omicidio del figlio Matthew. Borroughs ha sempre dichiarato la propria innocenza, ma le prove contro di lui sembravano schiaccianti. Quando però emergono nuovi indizi che suggeriscono che Matthew potrebbe essere ancora vivo, David decide di evadere e di intraprendere una disperata ricerca della verità.

Ciò che segue è un viaggio attraverso una rete di menzogne, cospirazioni e segreti sepolti che coinvolge una serie di personaggi interconnessi, ciascuno con i propri traumi e le proprie motivazioni.. Accanto a Worthington, che ancora oggi molti ricordano per il suo ruolo in Avatar, troviamo Britt Lower, diventata volto noto grazie alla serie Severance di Apple TV Plus.. A completare il quadro ci sono Chi McBride e Logan Browning nei ruoli degli agenti FBI Max Williams e Sarah Greer, incaricati di seguire il caso sempre più intricato di Borroughs.La performance di Worthington come padre tormentato costituisce l'ancora emotiva della serie. Il suo Borroughs è un uomo distrutto dalla perdita e dall'ingiustizia, ma determinato a riprendersi ciò che gli è stato strappato.Lower e Ventimiglia offrono entrambe prove convincenti, creando una dinamica a tre che aggiunge profondità emotiva alla trama investigativa. La chimica tra i membri del cast, pur avendo relativamente pochi momenti di scena condivisi, rappresenta uno dei punti più alti della serie. Ciò che distingue I Will Find You da molti altri thriller è il suo ritmo narrativo.. Invece, ogni episodio introduce nuovi elementi, false piste e colpi di scena che mantengono alta l'attenzione dello spettatore.

La struttura narrativa segue diverse prospettive: oltre a quella di Borroughs in fuga, seguiamo gli agenti FBI nel loro tentativo di catturarlo e capire cosa stia realmente accadendo, Rachel nel suo percorso personale di elaborazione del lutto, e una serie di personaggi secondari che vengono introdotti principalmente nei primi due episodi e rimangono rilevanti per tutta la durata della serie. Questa scelta di presentare il cast quasi completo fin dall'inizio evita l'errore comune di introdurre personaggi chiave troppo tardi nella narrazione, un espediente che spesso risulta artificioso e frustrante per il pubblico. Qui ogni personaggio ha il tempo di svilupparsi e di rivelare gradualmente i propri segreti, contribuendo a costruire un mosaico investigativo complesso ma comprensibile. La serie utilizza una formula che potrebbe sembrare classica sulla carta, ma che nella pratica risulta più imprevedibile rispetto ad altre produzioni simili.



