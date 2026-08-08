A quasi trent'anni dalla sua uscita, questo film con Samuel L. Jackson scala le classifiche Netflix

Pubblicazione: 08 agosto alle 17:00

The Negotiator - Il negoziatore, thriller del 1998 diretto da F. Gary Gray con Samuel L. Jackson protagonista, sta vivendo una seconda giovinezza su Netflix che nessuno avrebbe potuto prevedere. La trama è un concentrato di tensione che non concede respiro. Samuel L. Jackson interpreta Danny Roman, un esperto negoziatore della polizia di Chicago che si ritrova incastrato per appropriazione indebita e omicidio. Vittima di una cospirazione che puzza di marcio dall'interno stesso del dipartimento, Roman decide di rovesciare il tavolo: prende degli ostaggi per costringere le autorità a indagare davvero e scagionarlo. La sceneggiatura porta le firme di James DeMonaco, che anni dopo avrebbe creato il franchise di The Purge, e Kevin Fox.

Il cast è un catalogo di talento puro: accanto a Jackson c'è Kevin Spacey, vincitore di due Oscar, David Morse, Ron Rifkin, John Spencer, J.T. Walsh, e poi comparse eccellenti come Paul Giamatti, Michael Cudlitz e Dean Norris, nomi che il pubblico avrebbe imparato a conoscere molto meglio nei decenni successivi. Eppure, nonostante questi ingredienti premium,. Forse è proprio questa percezione sbagliata a renderlo così affascinante oggi. Samuel L. Jackson ha costruito una carriera leggendaria alternando blockbuster multimilionari a ruoli character che dimostrano la sua versatilità.: meno esplosivo di Jules Winnfield in Pulp Fiction, meno cinico di Nick Fury nell'universo Marvel.

Qui ci sono vulnerabilità, disperazione, intelligenza tattica. Danny Roman non è un eroe d'azione, è un uomo con la schiena al muro che usa l'unica arma che conosce davvero: le parole. F. Gary Gray, dal canto suo, aveva già dimostrato con Friday la capacità di costruire narrazioni serrate e autentiche. Il film è sostanzialmente una battaglia di volontà giocata in spazi chiusi, dove la tensione si costruisce attraverso dialoghi taglienti e una progressione drammatica calibrata al millimetro. Il ritmo non cede mai, nonostante una durata importante di 2 ore e 20 minuti, un fatto notevole considerando che gran parte dell'azione si svolge in una manciata di location.

Il ritorno di fiamma per The Negotiator solleva una questione interessante sul funzionamento degli algoritmi di streaming e sul rapporto tra pubblico e catalogo. In un'epoca dominata da franchise, sequel e reboot, film come questo rappresentano una risorsa preziosa: contenuti di qualità che non richiedono investimenti promozionali ma continuano a generare valore nel tempo. Sono la lunga coda del cinema, quella parte di catalogo che non fa rumore ma alimenta costantemente l'engagement delle piattaforme. La riscoperta di questo thriller ventottenne dimostra anche che esistono sacche di pubblico stanco della prevedibilità narrativa contemporanea.

The Negotiator appartiene a un'epoca in cui i film di genere potevano permettersi ritmi più dilatati, personaggi adulti che risolvevano problemi parlando, non solo sparando, e sceneggiature che si prendevano il tempo di costruire una cospirazione credibile invece di affidarsi a colpi di scena nonsense.. Qui non c'è la furia controllata, l'energia esplosiva che lo ha reso un'icona. C'è invece un uomo intelligente che usa la psicologia come strumento, che conosce le debolezze umane e le sfrutta non per cattiveria ma per sopravvivenza.

È una performance che richiede sfumature, e Jackson le fornisce tutte, dimostrando ancora una volta perché sia considerato uno degli attori più completi della sua generazione. Per chi non lo avesse mai visto, The Negotiator rappresenta un tuffo in un tipo di cinema thriller che oggi sembra quasi estinto. Per chi lo ricordava vagamente, è l'occasione di rivalutarlo con occhi nuovi, magari scoprendo dettagli e profondità che la prima visione non aveva rivelato. E per le piattaforme di streaming, è la conferma che investire in cataloghi profondi e variegati paga sempre, anche a distanza di decenni.