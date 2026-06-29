Affari Tuoi, il Dottore li condanna: "Uno solo si salverà". Chi lascia il programma con De Martino

Pubblicazione: 29 giugno alle 12:00

La stagione di Affari Tuoi si avvia verso la conclusione estiva, ma le ultime puntate stanno già alimentando speculazioni sulla prossima edizione. Durante l'appuntamento di sabato 27 giugno 2026, una frase apparentemente buttata lì dal Dottore ha fatto drizzare le antenne ai telespettatori più attenti: "Uno solo tra Thanat e Lupo si salverà". Parole che suonano come una sentenza e che hanno immediatamente scatenato il dibattito tra i fan del programma. Ma cosa c'è davvero dietro questa dichiarazione sibillina?



Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo sono ormai volti familiari per chi segue il game show di Rai Uno. Il primo, esperto di pronostici e opinionista dall'aria serena ma talvolta impenetrabile, e il secondo, stratega di gioco dalla battuta pronta, erano già presenti ai tempi della conduzione di Amadeus. Inizialmente le loro comparse erano sporadiche, quasi timide. Col tempo però il pubblico ha iniziato ad apprezzare i siparietti, i pronostici spesso fallimentari ma divertenti, le interazioni con il conduttore. Tanto che oggi Thanat e Lupo sono considerati parte integrante del cast fisso, elementi imprescindibili del rituale quotidiano di Affari Tuoi.



Eppure qualcosa potrebbe cambiare. La frase del Dottore non è arrivata dal nulla, ma in un momento preciso della puntata con Giorgia, la giovane studentessa di psicologia arrivata da Sassari con nonna Caterina al seguito. Come da tradizione consolidata, Stefano De Martino si è avvicinato ai due per il rito scaramantico: trovare il pacco blu. Le previsioni, però, si sono rivelate entrambe fallimentari. Il pacco indicato da Lupo conteneva 20mila euro, mentre quello di Thanat era il pacco Ballerina, che ha portato in studio Martina Miliddi per la sua esibizione.

Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo ad Affari Tuoi - Fonte:Rai

A quel punto la concorrente, delusa dalla perdita del rosso da 20mila euro, ha commentato con un sorriso amaro: "Era meglio Thanat". Ed è stato in quel momento che il Dottore, la voce misteriosa che accompagna ogni partita, ha replicato con tono apparentemente scherzoso ma carico di significato: "Uno solo tra Thanat e Lupo si salverà". Una battuta? Un'anticipazione? I social si sono subito scatenati, con i fan che hanno iniziato a interrogarsi sul futuro dei due personaggi.



La questione assume contorni ancora più concreti se si considera il contesto generale. Stefano De Martino, dopo aver ereditato il programma da Amadeus, ha dimostrato grande abilità nel rinnovare il format senza snaturarlo. Ha introdotto novità come la presenza fissa di Herbert Ballerina, diventato ormai una vera e propria spalla comica e quasi co-conduttore, e ha valorizzato momenti spettacolari come l'esibizione della ballerina. Questi cambiamenti sono stati pensati anche per contrastare la concorrenza de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e hanno funzionato.



Ma le novità potrebbero non fermarsi qui. Dalla prossima stagione il programma verrà registrato a Milano e non più nel Teatro delle Vittorie di Roma, storica sede che ha ospitato centinaia di puntate. Questo cambio logistico potrebbe comportare anche un rinnovamento del cast. Non è un mistero che quando un programma cambia città, spesso cambiano anche le dinamiche produttive e le presenze fisse.

Stefano De Martino e Pierluigi Lupo ad Affari Tuoi - Fonte: Rai

A rendere ancora più credibile l'ipotesi di un addio c'è un post pubblicato qualche tempo fa proprio da Thanat su Instagram. Nel messaggio, il giovane sembrava parlare al passato della sua esperienza nel programma, con toni quasi nostalgici: "Si chiudono per sempre le porte del Teatro delle Vittorie. Questo teatro è stata una seconda casa per me. È un'esperienza che mi ha cambiato. Come i personaggi dei film che adoro, ho subito un arco di trasformazione. Sono entrato in questo teatro che ero timido e introverso, come mi ricordava qualche giorno fa Gianfranco, e infatti non parlavo con nessuno dei miei colleghi del pubblico. Esco da questo teatro per l'ultima volta che sono un'altra persona. Ciao Teatro".



Parole che sembrano un commiato definitivo, non solo dal luogo fisico ma forse dall'esperienza stessa. Certo, potrebbe trattarsi semplicemente di un saluto sentito a un ambiente che ha significato molto per lui. Ma il tempismo, unito alle parole del Dottore, alimenta inevitabilmente le speculazioni.



Per De Martino si tratta di scelte delicate. Il conduttore napoletano ha saputo conquistare il pubblico con naturalezza e intelligenza, trovando il giusto equilibrio tra continuità e innovazione. Sa bene che ogni modifica al cast può generare resistenze tra i telespettatori più affezionati, ma sa anche che un programma deve evolversi per rimanere fresco e competitivo. D'altronde, durante la puntata ha scherzato con Herbert dicendogli: "Io vado fortissimo tra le nonne, voglio fare un programma della concorrenza, Beato tra le nonne, ti ricordi? Come quello che faceva Bonolis". Una battuta leggera che però rivela la sua consapevolezza di dover continuamente reinventarsi.



La partita di Giorgia, tra l'altro, non si è conclusa nel migliore dei modi. Nonostante la simpatia della giovane studentessa e l'affetto della nonna, che ha anche ballato con De Martino realizzando il suo sogno, le scelte di gioco non sono state fortunate. Dopo aver rifiutato un'offerta del Dottore da 15mila euro, convinta di avere un pacco rosso, si è ritrovata con solo 10 euro nel suo pacco numero 19. L'ultima speranza era rappresentata dalla Regione Fortunata: ha scelto le Marche per 100mila euro, ma a prevalere è stata la Valle d'Aosta. Giorgia è tornata in Sardegna a mani vuote, con la consolazione però di un'esperienza indimenticabile.

Per quanto riguarda Thanat e Lupo, al momento non ci sono conferme ufficiali. Tutto quello che abbiamo è una frase ambigua del Dottore e un post su Instagram che può essere interpretato in molti modi. La verità probabilmente la scopriremo solo a settembre, quando Affari Tuoi tornerà in onda dopo la pausa estiva. Nel frattempo, il programma continuerà fino al 19 luglio, per poi lasciare spazio a L'Eredità Summer condotto da Marco Liorni.



Una cosa è certa: il pubblico italiano si è affezionato a queste presenze. Thanat, con la sua pacatezza quasi zen e i suoi pronostici da cui spesso ci si aspetta l'imponderabile. Lupo, con il suo approccio più strategico e analitico. Sono diventati parte del rito quotidiano, piccole certezze in un format che vive di emozioni altalenanti. Perderne uno, o magari entrambi, sarebbe un cambiamento significativo.



De Martino e la produzione dovranno valutare attentamente. Il programma gode di ottima salute negli ascolti, e ogni modifica va ponderata con cura. D'altra parte, l'access prime time è una fascia spietata, dove anche mezzo punto di share può fare la differenza. E se il conduttore e i suoi autori ritengono che un rinnovamento possa dare nuova linfa al programma, potrebbero decidere di rischiare.



Intanto i fan continuano a interrogarsi, a rivedere quella scena, a cercare indizi nelle parole e nei gesti. Perché alla fine è anche questo il bello della televisione: non solo quello che accade davanti alla telecamera, ma anche tutto quello che si muove dietro, le decisioni che vengono prese, i destini che cambiano. Settembre non è poi così lontano, e con l'inizio della nuova stagione televisiva arriveranno le risposte. Nel bene o nel male, Affari Tuoi continuerà a essere uno degli appuntamenti fissi delle serate degli italiani. Con o senza Thanat e Lupo.