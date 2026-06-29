Rivoluzione Rai da oggi 29 giugno: Affari Tuoi cambia, via Matano e Balivo, torna Mara Venier

Pubblicazione: 29 giugno alle 11:21

Lunedì 29 giugno 2026 segna un punto di svolta per la programmazione di Rai 1. È il giorno dello switch off verso il palinsesto estivo, quello che accompagnerà i telespettatori durante i mesi di luglio e agosto. A partire da oggi, alcune delle trasmissioni più seguite della prima rete lasciano temporaneamente il posto ai rimpiazzi stagionali, in un cambio di guardia che coinvolge alcuni dei volti più amati della televisione pubblica.



Alberto Matano, Caterina Balivo ed Eleonora Daniele salutano il pubblico per godersi le meritate vacanze estive, mentre nuovi conduttori e format in replica prendono il comando della fascia daytime. Ma chi saranno i protagonisti dell'estate televisiva di viale Mazzini? E come cambierà concretamente la giornata tipo di Rai 1?



Alberto Matano è sicuramente uno dei protagonisti più attesi di questa pausa estiva. Il conduttore calabrese, dopo aver portato in porto una stagione lunga e particolarmente premiante dal punto di vista degli ascolti, superiori a quelli delle edizioni precedenti, lascia il timone de La Vita in Diretta. Il contenitore pomeridiano della prima rete viene rimpiazzato da Estate in Diretta, affidato quest'anno alla conduzione solitaria di Emanuela Moreno.

Alberto Matano in La Vita in Diretta, fonte: Rai





Una scelta, questa della Rai, che rappresenta un cambiamento rispetto alla passata stagione, quando al timone del programma c'era il tandem composto da Gianluca Semprini e Greta Mauro. La rete ha infatti deciso di puntare su una conduzione in solitaria, rinunciando all'ultimo momento alla possibilità di affiancare Flavio Montrucchio alla Moreno. Emanuela Moreno terrà compagnia al pubblico di Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16.10.



Oltre a La Vita in Diretta, oggi 29 giugno si ferma anche Storie Italiane di Eleonora Daniele. La mattinata di Rai 1 viene affidata ad Alessandro Greco e Carolina Rey, in onda dalle 8.35 alle 11.30 con la versione estiva di UnoMattina. Un cambio di testimone che ridisegna completamente l'intera fascia del daytime mattutino, mantenendo comunque un presidio informativo e di intrattenimento.



Si ferma anche Caterina Balivo, che venerdì scorso ha chiuso la stagione de La Volta Buona. Il programma pomeridiano viene rimpiazzato nel palinsesto della prima rete da due trasmissioni in replica: Le stagioni dell'amore di Mara Venier, in onda alle 14, e La Porta Magica di Andrea Delogu alle 15. Una scelta conservativa da parte di viale Mazzini, che ha deciso di puntare su programmi già rodati e apprezzati dal pubblico piuttosto che su nuovi esperimenti estivi.

Stefano De Martino e Affari Tuoi, fonte: Rai





Il ritorno di Mara Venier, seppur in replica, rappresenta comunque un elemento di continuità affettiva per il pubblico di Rai 1, che ritrova uno dei volti più amati della rete anche durante i mesi estivi. Andrea Delogu, dal canto suo, consolida la sua presenza nel palinsesto Rai con un programma che ha già dimostrato di funzionare.



Resiste ancora in onda, invece, Stefano De Martino. Il conduttore, pur tra diverse cancellazioni dovute ai Mondiali 2026, quest'anno allungherà Affari Tuoi fino al 19 luglio. Una scelta che garantisce un elemento di continuità con la programmazione ordinaria, mantenendo in palinsesto uno dei quiz show più seguiti della prima serata.



Un palinsesto che punta sulla continuità e sulla sicurezza dei format già collaudati, evitando esperimenti rischiosi e mantenendo un presidio informativo solido durante tutta la giornata. La scelta di Rai 1 riflette una strategia conservativa, ma consapevole delle dinamiche di ascolto estive, quando il pubblico è più frammentato e spesso lontano dalla televisione tradizionale.