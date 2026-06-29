Un posto al sole 29 giugno: Anna riappare dopo mesi, ma nasconde un segreto ad Alberto. Di cosa si tratta?

Pubblicazione: 29 giugno alle 11:00

La soap opera più longeva della televisione italiana torna con una settimana carica di tensione e colpi di scena. Un posto al sole, che da trent'anni tiene compagnia ai telespettatori di Rai Tre, si prepara ad affrontare nuove fratture familiari, fughe rocambolesche e ritorni carichi di mistero negli episodi in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2026, sempre alle 20.50.



La puntata di lunedì 29 giugno si concentra su due linee narrative che promettono di tenere incollati allo schermo i fan della serie ambientata a Palazzo Palladini. Da un lato, il ritorno inaspettato di Anna, che dopo mesi di silenzio si rifà viva con Alberto. Dall'altro, la scelta drammatica che Stella sarà costretta a compiere per salvare Eduardo dalla trappola orchestrata da Grillo.



Dopo il furto a Palazzo Palladini, le conseguenze continuano a farsi sentire. Raffaele è ancora tormentato dai sensi di colpa per aver lasciato incustodite le chiavi dei condomini, un errore che ha permesso il colpo. Eduardo, che aveva rifiutato di partecipare al furto perché in disaccordo con il piano, si trova ora nel mirino di un complotto ben più pericoloso. Angelo, con le spalle al muro, è stato costretto a seguire il piano di Grillo per incastrare il fratello di Rosa. Un intreccio familiare dove i legami di sangue si scontrano con scelte di sopravvivenza.

Diego di un Posto al Sole - Fonte: Rai

Stella proverà fino all'ultimo a convincere Angelo a tirarsi indietro dal piano di Grillo contro Eduardo. La ragazza, che conosce bene i rischi di questa operazione, tenterà ogni strada per far ragionare Angelo, ma davanti alla sua ostinazione si troverà di fronte a un bivio doloroso. Quando capirà che le parole non bastano, Stella deciderà di agire concretamente per aiutare Eduardo Sabbiese, anche a costo di mettersi contro Angelo. Una decisione sofferta che la costringerà a scegliere da che parte stare in un conflitto che non ammette neutralità.



Il piano di Grillo contro Eduardo entrerà così in una fase decisiva, ma qualcosa andrà storto. Grazie all'intervento di Stella, Sabbiese riuscirà a sottrarsi alla trappola che gli era stata tesa. Questa svolta non resterà senza conseguenze: la tensione coinvolgerà anche Damiano e Rosa, che verranno travolti dalle ripercussioni delle scelte di Eduardo. I legami familiari e le dinamiche del quartiere napoletano si intrecceranno in un nodo sempre più complesso da sciogliere.



Nel frattempo, Alberto continua a essere perseguitato dal ricordo di Anna, una presenza fantasma che gli impedisce di ricostruire la propria quotidianità. Proprio quando sembra destinato a vivere nell'attesa indefinita, Anna riappare. La ragazza si mette finalmente in contatto con Alberto dopo un silenzio che sembrava definitivo, ma il suo ritorno è avvolto dal mistero. Anna, fedele alla sua natura enigmatica, sembra nascondere qualcosa di importante. Cosa la spinge davvero a rifarsi viva dopo tanto tempo? Le sue intenzioni sono sincere o c'è un secondo fine dietro questo riavvicinamento? Domande che troveranno risposta nelle puntate successive, ma che già da lunedì inizieranno a delineare una nuova svolta nella vita di Alberto.

Mariella di un Posto al Sole - Fonte: Rai

Accanto alle vicende principali, proseguono anche le storyline secondarie che arricchiscono il tessuto narrativo della soap. Mariella, sempre attenta al benessere altrui, osserva con preoccupazione l'ansia di Sergio, che rischia di sabotare la sua relazione con Bice. La vigilessa inizia a pensare che il collega abbia bisogno di un supporto esterno per superare i momenti di vero panico che lo hanno colto in vista degli appuntamenti con Bice. Un aiuto professionale potrebbe essere la soluzione per permettere a Sergio di vivere serenamente questa nuova storia.



Diego continuerà a vivere una crisi sempre più profonda con Ida, mentre Jimmy, nonostante un importante risultato scolastico, non riuscirà a ritrovare davvero la serenità. Piccole e grandi difficoltà quotidiane che si intrecciano con i drammi più intensi, secondo la formula che ha reso Un posto al sole un appuntamento irrinunciabile per milioni di italiani.

Quest'anno la soap ha già celebrato i suoi traguardi con momenti speciali, come la presenza di Whoopi Goldberg guest star e la realizzazione di alcune puntate ambientate in Calabria, tra la Sila e il Tirreno. Un tour produttivo che ha portato le atmosfere partenopee in nuovi scenari, confermando la vitalità di una serie che continua a rinnovarsi pur mantenendo fede alla propria identità.



La settimana dal 29 giugno al 3 luglio si preannuncia ricca di emozioni forti, con fughe, rivelazioni e nuove fratture che metteranno alla prova i legami tra i personaggi. Un posto al sole conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare storie che parlano di conflitti morali, scelte difficili e relazioni complesse, ingredienti che da trent'anni tengono compagnia al pubblico italiano ogni sera.