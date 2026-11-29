Pubblicazione: 29 novembre alle 08:45

Tra le invenzioni improbabili di Herbert Ballerina, le battute di Stefano De Martino e una partita che sembrava destinata a concludersi con una vincita da capogiro, la puntata di Affari Tuoi del 28 novembre 2026 ha regalato al pubblico di Rai 1 una serata ricca di sorprese. A sfidare il Dottore è stato Daniele, concorrente del Veneto, che ha avuto la possibilità di portare a casa il premio più ambito del programma, ma prima di entrare nel vivo della partita, il conduttore è dovuto intervenire per interrompere l'ennesimo siparietto del suo compagno di studio.

Originario di Mestre,lavora come comandante di imbarcazioni nella laguna veneziana. Ad accompagnarlo nella sua avventura televisiva, conosciuta attraverso i social durante la pandemia. Proprio la professione del concorrente ha offerto al'occasione per presentare una delle sue bizzarre invenzioni: un timone sul quale aveva installato un telecomando per facilitare il cambio dei canali televisivi. Di fronte alla trovata del comico,ha colto l'occasione per lanciare una battuta e interrompere il siparietto: “Prima che qualcuno a casa cambi canale, iniziamo la partita”.

L'ironico richiamo del conduttore ha quindi lasciato spazio alla sfida con il Dottore, iniziata nel migliore dei modi per la coppia veneta. Grazie all'eliminazione di tre pacchi blu nelle battute iniziali, infatti, Daniele ha avuto la possibilità di giocare per l'automobile, riuscendo ad aggiudicarsela. Il primo premio della serata è arrivato così dopo appena pochi minuti, permettendo al concorrente di affrontare il resto della partita con maggiore serenità.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Daniele ha poi raccontato a De Martino di avere un progetto imprenditoriale: avviare una propria attività nel settore del trasporto dei passeggeri. Una vincita importante gli consentirebbe inoltre di alleggerire il peso del mutuo e aiutare alcuni canili, un desiderio maturato anche in seguito alla perdita del suo amato cane. A movimentare ulteriormente la serata è stato l'ingresso in studio di Tommasino, che ha offerto a Stefano De Martino l'occasione per scherzare sulla simpatia mostrata dal cagnolino nei confronti di Martina Miliddi.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, fonte: Rai

Il conduttore ha coinvolto anche la ballerina nella gag, ironizzando sulla particolare attenzione chesembra riservarle ogni volta che entra in studio. Nel frattempo,è diventata sempre più insidiosa. Il concorrente ha respinto diverse offerte dae ha deciso di conservare il, rifiutando anche la possibilità di cambiarlo.

Nonostante l'eliminazione di numerosi premi importanti, i 300mila euro sono rimasti in gioco fino alle battute conclusive. Con appena tre pacchi ancora da aprire, contenenti rispettivamente 20 euro, 100 euro e 300mila euro, il Dottore ha deciso di aumentare la propria offerta, mettendo sul piatto 50mila euro. Dopo essersi confrontato con Caterina, Daniele ha preferito non correre ulteriori rischi e ha accettato l'assegno.

L'apertura del suo pacco ha però riservato alla coppia un'amara sorpresa: Daniele aveva pescato proprio i 300mila euro. Una beffa che ha lasciato incredulo il concorrente, arrivato vicinissimo a conquistare il montepremi più alto di Affari Tuoi. Nonostante il comprensibile rammarico per l'occasione sfumata, Daniele e Caterina hanno comunque lasciato lo studio con un'automobile e 50mila euro, una vincita che permetterà loro di avvicinarsi almeno in parte alla realizzazione dei propri progetti.