Pubblicazione: 28 novembre alle 23:42

La nona puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 28 novembre 2026 su Rai 1, si è aperta con una brutta notizia per i fan di Ornella Muti. L'attrice non ha potuto prendere parte ai quarti di finale del talent show a causa delle sue condizioni di salute e, come previsto dal regolamento, è stata eliminata dalla competizione insieme al maestro Pasquale La Rocca. La concorrente non ha però alcuna intenzione di rinunciare definitivamente alla sua esperienza nel programma di Milly Carlucci. Nel corso del collegamento da casa non è mancato, inoltre, un nuovo momento di tensione con Barbara D’Urso.

Già nei giorni precedenti alla diretta, la partecipazione diera stata messa in discussione e, dopo l'infortunio alla spalla che aveva condizionato alcune delle sue precedenti esibizioni,. Durante un intervento a, aveva raccontato di aver ricevuto dai medici precise indicazioni sulla necessità di evitare gli sforzi fisici, rendendo di fatto impossibile la preparazione di una nuova coreografia. In apertura di puntata,ha fatto entrare in studio il solo, spiegando al pubblico quanto fosse stato complicato capire, nel corso della settimana, se la sua allieva sarebbe riuscita a tornare in pista.

L'impossibilità di esibirsi ha comportato l'eliminazione della coppia, che potrà tuttavia giocarsi un'ultima possibilità durante il ripescaggio previsto per sabato 5 dicembre. Collegatasi dalla propria abitazione, Ornella Muti ha manifestato tutto il suo dispiacere per non essere presente in studio. L'attrice ha ricordato quanto le manchino gli allenamenti e il tempo trascorso insieme al suo maestro, ribadendo però la volontà di non arrendersi davanti all'ennesimo ostacolo.

A incoraggiarla è stata Simona Ventura, che ha ricordato i suoi 57 anni di carriera cinematografica, invitandola a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà. Anche Guillermo Mariotto ha cercato di strapparle un sorriso, scherzando sulla possibilità di abbandonare a sua volta il programma o di prendere il suo posto al fianco di Pasquale La Rocca qualora l'attrice non dovesse tornare. Francesca Fialdini ha invece sottolineato come alcune delle polemiche che hanno accompagnato il percorso della concorrente abbiano finito per oscurare la bellezza delle sue esibizioni.

si è detta d'accordo, manifestando il proprio rammarico per il fatto che, in diverse occasioni, l'attenzione si sia concentrata su questioni estranee al ballo. Il clima è cambiato quandoha dato la parola a. Prima ancora che la giurata potesse intervenire, l'attrice si è lasciata sfuggire un eloquente “Oh no”, al quale la conduttrice ha prontamente replicato: “Sei prevenuta, Ornella”. Laha comunque preferito, augurando alla concorrente di rimettersi presto e di tornare a esibirsi con la stessa bravura mostrata nella puntata precedente. Non è mancato nemmeno un complimento per il suo aspetto.

Il nuovo botta e risposta arriva inoltre appena pochi giorni dopo le ultime tensioni tra le due donne dietro le quinte. Ed in attesa di scoprire come evolverà la situazione, per Ornella Muti la priorità resta quella di recuperare le energie necessarie per tornare in pista. Pasquale La Rocca si è detto fiducioso, sottolineando la determinazione dimostrata dalla sua allieva durante questi mesi. L'eliminazione del 28 novembre, dunque, potrebbe non rappresentare l'ultimo capitolo della sua avventura a Ballando con le Stelle: tutto dipenderà dalle condizioni di salute dell'attrice in vista del ripescaggio.