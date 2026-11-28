Pubblicazione: 28 novembre alle 16:33

La corsa verso la finale di Ballando con le Stelle entra nel vivo e quella di sabato 28 novembre 2026 potrebbe rivelarsi una delle serate più movimentate dell’intera edizione. A partire dalle 21:25 su Rai 1, Milly Carlucci condurrà la nona puntata del talent show, caratterizzata da una doppia eliminazione, dal ritorno di un volto storico del programma e da un’incognita legata alle condizioni di salute di Ornella Muti. Tutto questo mentre continuano a tenere banco le tensioni tra alcuni protagonisti della trasmissione.

A tornare nello studio di, che questa volta. La criminologa, già commentatrice del programma dal 2017 al 2021, si cimenterà in un paso doble insieme al maestro Luca Favilla. La sua partecipazione rappresenterà anche l’occasione per presentare, il nuovo programma di Rai 2 dedicato a un fenomeno sempre più diffuso. I punti ottenuti con la sua esibizione contribuiranno inoltre alla formazione del tesoretto, che potrebbe rivelarsi determinante per il destino delle coppie in gara.

A destare particolare attenzione è però la situazione di Ornella Muti. Dopo aver dovuto fare i conti con diversi problemi fisici nel corso dell’edizione, l’attrice è alle prese con una bronchite che mette in dubbio la sua partecipazione alla nona puntata. Resta dunque da capire se riuscirà a scendere in pista insieme a Pasquale La Rocca o se le sue condizioni la costringeranno a fermarsi. Decisamente diversa è la situazione di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, reduci dalla vittoria della scorsa settimana.

Ornella Muti a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

La coppia potrà contare su un vantaggio di 20 punti da aggiungere ai voti della giuria, un bonus particolarmente prezioso considerando che ben due coppie dovranno abbandonare la competizione. A giocarsi la permanenza nel programma saranno anche Manuela Moreno, Noemi Bocchi, Alessandro Matri, Andy Diaz, Anna Safroncik, Alberto Ravagnani e Monica Guerritore, insieme ai rispettivi maestri.

Le due coppie eliminate raggiungeranno, che continuano ad allenarsi in vista del ripescaggio previsto per sabato 5 dicembre. Per loro ci sarà dunque ancora un’ultima possibilità di rientrare nella competizione. Non mancherà poi la curiosità per quello che accadrà al tavolo della giuria. Dopo le tensioni delle ultime settimane,continueranno a sedere distanti l’uno dall’altra, mentre a far discutere sono state anche le recenti dichiarazioni di Simona Ventura sui rapporti con la conduttrice.

Un clima tutt’altro che disteso, che potrebbe regalare nuovi momenti di confronto durante la diretta. La nona puntata segnerà anche il ritorno di Ballando con te, lo spazio riservato ai talenti individuati durante Ballando on the Road. Come sempre, saranno i telespettatori, attraverso le votazioni sui canali social ufficiali del programma e su RaiPlay, a poter ribaltare il verdetto della giuria e decidere il futuro dei propri concorrenti preferiti.