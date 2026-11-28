Pubblicazione: 28 novembre alle 11:01

Se sei fan della soap più importante italiana, c'è una brutta notizia per te. Il Paradiso delle Signore non andrà in onda Sabato 28 Novembre, il palinsesto è stato modificato e la puntata slitterà, ma a quando? E perché? Già nelle ultime ore era stato annunciato lo stop della normale programmazione di Venerdì 27 Novembre a causa della Coppa Davis, legata al tennis, e ci sarebbe dovuta essere una programmazione speciale proprio per questo sabato. Ma ecco che arriva il dietrofront.

“Buon pomeriggio a tutti, vi comunico che la puntata prevista per domani sabato 28 novembre slitterà a lunedì 30 novembre alle ore 16.00 come sempre. Grazie”. Massimo Cagnina nelle sue storie Instagram

Storia Instagram di Massimo Cagnina sul rinvio di Il Paradiso delle Signore, fonte: Instagram

nella serie, attraverso le sue storie su Instagram, affermando che l'episodio del 28 sarebbe stato. Potrebbero sorgere dei dubbi sull'annuncio dell'attore, considerando che non è stata data alcuna comunicazione ufficiale dalla Rai, ma

Tutto vero, quindi. Se stavate aspettando di sapere come proseguivano le trame lasciate in sospeso, dovrete aspettare ancora qualche giorno, sperando che non subisca ulteriori rinvii. Ma cos'è successo per portare la Rai a spostare ulteriormente l'episodio fino all'inizio della prossima settimana? Qui il mistero si infittisce, ma ci sarebbe comunque una possibilità.

Perché, oltre a non essere state rese note le motivazioni dello slittamento, non è presente nulla nel palinsesto che possa giustificare una tale scelta. Niente tennis, niente sport, nessun evento eccezionale che porti la puntata a saltare ancora una volta. L'unica ragione plausibile è data proprio dalla messa in onda eccezionale del sabato. Alcuni spettatori potrebbero perdere la puntata a causa del suo slittamento alla fine settimana, mentre ripartendo da Lunedì, come di consueto, si andrebbe incontro alle abitudini degli italiani più affezionati. Ciò che si può fare ora è continuare ad aspettare e sperare che l'appuntamento di Lunedì 30 Novembre non subisca ulteriori rinvii.