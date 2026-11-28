Pubblicazione: 28 novembre alle 08:30

Dopo aver passato il testimone di Sanremo a Stefano De Martino, Carlo Conti si prepara a tornare su Rai 1 con un altro storico festival della musica italiana, questa volta dedicato ai più piccoli. Venerdì 4 dicembre 2026 andrà in onda la 69ª edizione dello Zecchino d’Oro, che quest’anno abbandonerà la tradizionale collocazione pomeridiana per conquistare la prima serata. Durante la conferenza stampa di presentazione, il conduttore e direttore artistico della manifestazione ha illustrato le numerose novità dell'edizione, anticipando alcune scelte ispirate proprio al Festival di Sanremo e concedendosi una piccola frecciatina alla Rai.

Al centro delle sue osservazioni è finito soprattutto l'orario in cui i bambini saranno chiamati. A cambiare non sarà soltanto la collocazione nel palinsesto. Per questa edizione, infatti, losi trasferirà eccezionalmente a Roma, negli Studi Fabrizio Frizzi, a causa dei lavori di ristrutturazione del. Si tratta di un cambiamento significativo per una manifestazione che ha costruito gran parte della propria identità proprio nel capoluogo emiliano.

Carlo Conti ha deciso di valorizzare l'appuntamento attraverso una campagna promozionale che richiama quella utilizzata durante la sua esperienza all'Ariston, riproponendo in una nuova veste il celebre slogan “Tutti cantano Sanremo”. Anche il meccanismo della gara presenterà alcune analogie con quello del Festival della canzone italiana. A decretare il brano vincitore saranno due giurie: una composta da circa cinquanta bambini, il cui voto avrà un peso del 70%, e una formata da personaggi del mondo dello spettacolo, alla quale spetterà il restante 30%.

Carlo Conti, fonte: Rai

I piccoli giurati potranno assegnare voti da sei a dieci, evitando così le insufficienze. Conti ha inoltre ribadito un principio fondamentale della manifestazione: a essere giudicate saranno le canzoni, non i bambini chiamati a interpretarle. Una distinzione importante, attraverso la quale lo Zecchino d’Oro continua a differenziarsi dai numerosi talent show che nel corso degli anni hanno trovato spazio nella televisione italiana. A presiedere la giuria degli adulti sarà Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, affiancato da Anna Tatangelo, Serena Rossi, Matilde Gioli, Carolina Rey, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Cristina D’Avena.

Non mancheranno, che insieme alriproporranno alcuni dei brani più rappresentativi della storia dello. L'obiettivo è quello di coinvolgere anche gli spettatori adulti, molti dei quali sono cresciuti ascoltando le canzoni della manifestazione. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche, la cui presenza offrirà l'occasione per ricordare, sua storica voce. Nel corso della presentazione, tuttavia,non ha nascosto una piccola perplessità riguardo alla scelta della prima serata.

Pur dichiarandosi soddisfatto dello spazio riservato dalla Rai alla manifestazione, il conduttore ha ironizzato sull'orario di partenza: “Magari inizia un po’ tardino, ma non possiamo avere tutto nella vita”. Una battuta che richiama il dibattito sui programmi dell'access prime time, la cui durata finisce spesso per ritardare l'inizio degli appuntamenti serali. La questione assume un significato ancora più particolare nel caso dello Zecchino d’Oro, considerando sia la giovane età degli interpreti sia quella di una parte significativa del pubblico a cui si rivolge la manifestazione.

Carlo Conti, fonte: YouTube

Conti ha comunque sottolineato come la scelta del venerdì possa agevolare i bambini che il giorno successivo non devono andare a scuola. La sua osservazione non rappresenta dunque una contestazione della decisione della Rai, quanto piuttosto una riflessione sull'opportunità di trovare un orario più adatto alle famiglie. La promozione in prima serata costituisce infatti un'importante occasione per rilanciare uno degli appuntamenti più longevi della televisione italiana e far conoscere le nuove canzoni a una platea più ampia rispetto a quella tradizionalmente raggiunta nel pomeriggio.

, interpretate dal vivo con l'accompagnamento del. Tra gli autori figurano anche alcuni nomi particolarmente conosciuti dal pubblico televisivo, come, che ha firmato il testo di La matita colorata, ed Enrico Nigiotti, autore di Stella marina, stella ballerina. La partecipazione di artisti provenienti da generazioni e percorsi musicali differenti testimonia la volontà di mantenere vivo il rapporto tra loe il panorama della musica italiana contemporanea, senza rinunciare alla semplicità e all'immediatezza che hanno sempre contraddistinto le sue canzoni.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata all'accessibilità della manifestazione. Oltre ai sottotitoli e all'audiodescrizione, su RaiPlay sarà possibile seguire in Lingua dei Segni Italiana anche gli interventi del conduttore e le interviste. Proseguirà, infine, l'impegno solidale a sostegno di Operazione Pane, la campagna dell'Antoniano dedicata alle persone in difficoltà. Un'iniziativa che ricorda come, al di là della competizione musicale e dello spettacolo televisivo, la solidarietà continui a rappresentare una componente centrale dell'identità dello Zecchino d’Oro.

Per Carlo Conti si tratta dunque di una nuova sfida televisiva, nella quale l'esperienza maturata alla guida di Sanremo, adesso affidato a Stefano De Martino, potrà incontrare le peculiarità di una manifestazione profondamente diversa. Resta da capire come il pubblico accoglierà questa formula rinnovata e se la promozione in prima serata potrà diventare una soluzione da riproporre anche nelle prossime edizioni. L'appuntamento con lo Zecchino d’Oro 2026 è fissato per venerdì 4 dicembre, in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.