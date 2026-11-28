Pubblicazione: 28 novembre alle 08:00

Il futuro di BellaMa’ e di Pierluigi Diaco in Rai potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Dopo settimane di polemiche, indiscrezioni e accertamenti interni sulla gestione del programma pomeridiano di Rai 2, nel corso della giornata di venerdì 27 novembre sarebbe avvenuto un confronto tra il conduttore e i vertici aziendali che rischia di avere conseguenze importanti. La Rai avrebbe infatti chiesto una sospensione cautelativa della trasmissione per due settimane, una prospettiva di fronte alla quale Diaco si sarebbe detto pronto a interrompere il proprio rapporto professionale con il servizio pubblico.

Secondo quanto ricostruito da Il Fatto Quotidiano, al centro del confronto ci sarebbero alcune richieste avanzate dall'azienda per. A Pierluigi Diaco sarebbe stato chiesto di rivedere il proprio stile di conduzione e di rinunciare alla supervisione diretta, prevedendo una presenza stabile degli autori all'interno dello studio televisivo. Il conduttore avrebbe però respinto queste condizioni, considerandole incompatibili con, del quale è anche ideatore e capoprogetto.

A quel punto sarebbe intervenuto Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai, prospettando uno stop cautelativo di quattordici giorni. La formalizzazione del provvedimento spetterebbe all'amministratore delegato dell'azienda, considerando che gli accertamenti interni sono ancora in corso. Diaco, tuttavia, non sembrerebbe intenzionato ad accettare passivamente la decisione e avrebbe manifestato la disponibilità a rescindere il contratto che lo lega alla Rai.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

Tra le motivazioni alla base della posizione del conduttore ci sarebbero anche i risultati ottenuti da BellaMa’ sul fronte degli ascolti e il contributo personale dato alla crescita della trasmissione. A rendere ancora più delicata la situazione sarebbe inoltre una questione procedurale: stando alle indiscrezioni, Diaco non sarebbe ancora stato ascoltato nell'ambito dell'audit aziendale. La vicenda arriva a poche ore dal ritorno del conduttore davanti alle telecamere, visto che mercoledì 25 novembre, BellaMa’ non era andato in onda nella sua consueta formula in diretta, lasciando spazio a BellaMix, una raccolta di momenti tratti dalle precedenti puntate.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

aveva immediatamente alimentato le voci su un possibile provvedimento disciplinare, salvo poi. Tornato in studio il giorno successivo, il presentatore si era rivolto direttamente ai telespettatori,e spiegando di. Nel frattempo, gli autori e i collaboratori ai testi della trasmissione avevano inviato una lettera al conduttore, comunicando anche alper consentire la prosecuzione del programma.

Secondo Fanpage, tuttavia, dietro le quinte sarebbe rimasto un clima di forte tensione, soprattutto tra alcuni dei giovani partecipanti. All'origine del caso c'è la controversa intervista del 3 novembre ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, durante la quale alcune domande sulla sua vita privata avevano suscitato numerose proteste. All'episodio erano seguite le scuse della Rai e una lettera di richiamo indirizzata al conduttore. Le successive testimonianze e registrazioni fuori onda diffuse da Selvaggia Lucarelli avevano poi contribuito ad ampliare il caso, inducendo l'azienda ad annunciare, il 13 novembre, l'apertura di un audit interno.

Anche l'Agcom ha avviato un procedimento per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal contratto di servizio pubblico in relazione alla puntata che aveva dato origine alle polemiche. Si tratta di accertamenti distinti da quelli condotti internamente dalla Rai, il cui esito non è ancora stato reso noto. Al momento non è arrivata una comunicazione ufficiale che confermi la sospensione di BellaMa’ per due settimane, né tantomeno l'interruzione del rapporto contrattuale con Pierluigi Diaco. Resta quindi da capire se il confronto tra le parti porterà a un compromesso oppure se le tensioni delle ultime settimane finiranno per determinare l'addio del conduttore alla Rai. Decisive, in tal senso, potrebbero essere le prossime ore.