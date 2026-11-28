Pubblicazione: 28 novembre alle 10:00

A poche ore dalla nuova puntata di Ballando con le Stelle, il clima all'interno del programma di Milly Carlucci sembra essere tutt'altro che disteso. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella giornata di venerdì 27 novembre, Guillermo Mariotto è tornato a parlare del suo rapporto con Barbara D’Urso, rivelando che tra i due non ci sarebbe stato alcun chiarimento lontano dalle telecamere. Le dichiarazioni dello stilista arrivano in un momento particolarmente delicato per il dancing show di Rai 1, considerando anche le recenti accuse rivolte all'ex conduttrice di Mediaset da Simona Ventura.

Nel corso della trasmissione pomeridiana,ha mandato in onda un servizio per ripercorrere le tappe dello scontro tra i due giurati.ha inizialmente, manifestando qualche perplessità sul modo in cui erano state montate le immagini e sostenendo di. La padrona di casa ha però insistito, cercando di capire se, dopo le tensioni delle ultime settimane,per confrontarsi in privato con la collega.

La risposta dello stilista è stata piuttosto eloquente: “Non parla con nessuno, figurati se parla con me”. Mariotto ha quindi lasciato intendere che il cambio di posizione al tavolo della giuria non sarebbe stato accompagnato da una vera riconciliazione. A confermare che il clima non si sarebbe ancora rasserenato è intervenuto anche Simone Di Pasquale, che conosce da vicino le dinamiche del programma grazie al suo ruolo nella Sala delle Stelle. Tutto era cominciato durante la puntata del 14 novembre, quando Guillermo Mariotto aveva spruzzato del profumo in direzione di Barbara D’Urso mentre si discuteva dell'esibizione di Ornella Muti.

Barbara d'Urso e Simona Ventura, fonte: YouTube

Il gesto aveva provocato la dura reazione della giurata, che nei giorni successivi, intervistata dal Tg1, aveva raccontato di essersi sentita profondamente umiliata. Nonostante il disagio manifestato pubblicamente, la conduttrice aveva deciso di non abbandonare il programma. Per favorire una convivenza più serena, nella puntata del 21 novembre era stata modificata la disposizione dei giurati su proposta di Alberto Matano.

Trasiedono adesso Carolyn Smith e lo stesso Matano, una soluzione che ha permesso di separare fisicamente i due protagonisti della polemica senza rinunciare alla presenza di nessuno dei due. Nel frattempo, però, Barbara D’Urso si è ritrovata al centro di un nuovo scontro,. Attraverso un video pubblicato sui social, la conduttrice ha lamentato la mancanza di saluti e di dialogo da parte della collega, ricordando di averla incoraggiata, insieme al marito Giovanni Terzi, a partecipare aquando era ancora lontana dalla televisione.

Mariotto ha confermato di aver visto il filmato, esprimendo una posizione che sembra avvicinarsi a quella della Ventura. Non tutti i protagonisti del programma, tuttavia, condividono questa ricostruzione, visto che Alberto Matano, intervenuto a La Vita in Diretta, ha spiegato di non aver mai riscontrato simili atteggiamenti nei propri confronti. Anche Rossella Erra aveva ridimensionato le precedenti accuse dello stilista, ricordando le occasioni di convivialità condivise con Barbara D’Urso dopo le registrazioni.

Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, fonte: YouTube

Le diverse testimonianze restituiscono quindi versioni contrastanti di quanto accadrebbe dietro le quinte dello show. Durante l'intervento a La Volta Buona, Mariotto ha preferito riportare l'attenzione anche sulle condizioni di salute di Ornella Muti, manifestando la propria preoccupazione per le difficoltà fisiche affrontate dall'attrice nel corso delle ultime settimane e lodandone la determinazione nel proseguire l'esperienza televisiva. Gli occhi del pubblico sono ora puntati sulla puntata di Ballando con le Stelle di sabato 28 novembre, quando Barbara D’Urso e Simona Ventura si ritroveranno nuovamente nello stesso studio dopo il video che ha alimentato le polemiche.