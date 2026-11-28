Pubblicazione: 28 novembre alle 09:30

La carriera di Mara Venier avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa da quella che tutti conosciamo, visto che prima di tornare stabilmente alla guida di Domenica In, la conduttrice si ritrovò davanti a una proposta che avrebbe potuto allontanarla dal mondo della televisione e aprirle le porte della politica. A formularla fu Silvio Berlusconi, convinto di aver individuato nella presentatrice la candidata ideale per amministrare una delle città più importanti d'Italia.

Ospite di Massimo Giletti nella puntata di Giletti 102.5 di venerdì 27 novembre,, spiegando quanto fosse stato complicato convincere il Cavaliere ad accettare il suo rifiuto. La vicenda risale al dicembre del 2014, quandoper intraprendere una nuova esperienza professionale a Mediaset. Durante una cena organizzata per celebrare l'uscita di un libro dile aveva parlato della possibilità di candidarsi a sindaca di Venezia.

Non si trattava di una semplice battuta pronunciata durante una serata tra amici: l'allora leader di Forza Italia aveva commissionato alcuni sondaggi dai quali, secondo quanto riferito all'epoca dalla stessa conduttrice, sarebbe emerso un significativo apprezzamento nei confronti di una sua eventuale candidatura. La popolarità di Mara Venier e il suo profondo legame con Venezia rappresentavano due elementi sui quali Berlusconi intendeva puntare. La conduttrice, tuttavia, nutriva forti perplessità sulla possibilità di assumere un incarico amministrativo, non avendo mai maturato esperienze professionali in quell'ambito.

Mara Venier, fonte: YouTube

Come ha spiegato oggi a Massimo Giletti, era convinta che ciascuno dovesse dedicarsi alle attività per le quali possedeva le competenze necessarie, riconoscendo nella televisione la propria autentica vocazione. A complicare le cose era soprattutto la capacità persuasiva di Berlusconi. “Dirgli di no è stato difficile perché era un affabulatore”, ha ricordato Venier. Ogni volta che la presentatrice lo contattava per ribadire la propria indisponibilità, le conversazioni si prolungavano anche per un'ora, lasciandola nuovamente combattuta sulla decisione da prendere. All'epoca, inoltre, Mara Venier stava attraversando un periodo particolarmente delicato a livello familiare.

Mara Venier, fonte: YouTube

Le condizioni di salute della madre rendevano difficile immaginare un trasferimentoche un incarico istituzionale avrebbe inevitabilmente comportato., la conduttrice aveva dunque ragioni personali e professionali per non accettare la proposta. Per mettere definitivamente fine alla questione,decise di rivolgersi a Francesca Pascale, all'epoca compagna di Silvio Berlusconi. La presentatrice le comunicò l'intenzione di diffondere una nota pubblica attraverso la quale avrebbe escluso la propria candidatura,

In questo modo evitò un'ulteriore conversazione telefonica durante la quale Berlusconi avrebbe potuto tentare ancora una volta di farle cambiare idea. Consultando le cronache dell'epoca emerge, peraltro, come la proposta avesse realmente suscitato un notevole interesse mediatico. Nelle interviste rilasciate nel dicembre del 2014, Mara Venier non aveva nascosto di essere almeno in parte tentata dalla possibilità di contribuire alla rinascita di Venezia. La conduttrice decise comunque di proseguire la propria carriera televisiva, diventando pochi mesi dopo opinionista dell'Isola dei Famosi e tornando nel 2018 alla guida di Domenica In.

Proprio durante l'intervista con Massimo Giletti, Venier ha affrontato anche un'altra questione che puntualmente torna a far discutere: i suoi ripetuti annunci di addio al programma domenicale di Rai 1. La presentatrice ha spiegato che, quando manifesta l'intenzione di lasciare il programma, è realmente convinta della propria decisione. Con l'avvicinarsi della fine della stagione, però, le richieste dell'azienda e le circostanze del momento finiscono spesso per farle cambiare idea. A differenza di quanto accadde con Silvio Berlusconi dodici anni fa, insomma, dire di no a Domenica In continua a rappresentare una delle sfide più difficili per Mara Venier.