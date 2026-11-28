Pierluigi Diaco, cresce la bufera: nel nuovo fuorionda di Lucarelli minaccia il cast e tira in ballo Volpe
Selvaggia Lucarelli diffonde un nuovo video di Pierluigi Diaco a BellaMa’: il conduttore si scaglia contro il cast e tira in ballo Adriana Volpe.
Non accennano a placarsi le polemiche attorno a Pierluigi Diaco e alla gestione di BellaMa’. Mentre in Rai proseguono gli accertamenti sul clima lavorativo all’interno della trasmissione, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sui social un nuovo filmato che mostra il conduttore di Rai 2 mentre si scaglia contro le persone presenti in studio. A far discutere, oltre ai toni utilizzati, è soprattutto una frase che chiama direttamente in causa Adriana Volpe, ex opinionista del programma.
Diaco ricorda infatti di essere impegnato nella realizzazione di 220 puntate all’anno e pretende che le sue indicazioni vengano rispettate. È a questo punto che il conduttore pronuncia la frase destinata a riaccendere le polemiche: “Io come ho fatto con la Volpe faccio con voi in 24 ore”. Un avvertimento che assume contorni ancora più espliciti quando lo stesso Diaco aggiunge: “Spero che la minaccia vi sia arrivata”. Il riferimento è ad Adriana Volpe, che aveva interrotto la sua collaborazione con BellaMa’ dopo essere stata ospite di Verissimo.
Nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice era stata protagonista di una riconciliazione televisiva con Giancarlo Magalli, dopo anni di tensioni. Una reunion che, secondo quanto raccontato successivamente dalla stessa Volpe, Diaco avrebbe voluto ospitare nel proprio programma. Nel condividere il filmato, Selvaggia Lucarelli ha precisato che le registrazioni e le testimonianze raccolte nelle ultime settimane provengono da persone diverse. La giornalista ha inoltre spiegato di aver effettuato un piccolo taglio nel video per evitare che si sentisse il commento di una persona che stava assistendo alla scena.
Tra le ipotesi al vaglio dell’azienda ci sarebbe ora una sospensione cautelativa di BellaMa’ per due settimane, mentre Diaco avrebbe prospettato la possibilità di interrompere il proprio rapporto contrattuale con la Rai. A sostegno del conduttore si erano invece espressi, nei giorni scorsi, gli autori e i collaboratori ai testi della trasmissione attraverso una lettera in cui gli avevano rinnovato la propria fiducia. Al momento non è stata ufficializzata alcuna sospensione, ma la diffusione dell’ennesimo fuorionda rischia di complicare ulteriormente la posizione del conduttore, già finito al centro delle polemiche per la controversa intervista ad Alberto Ravagnani dello scorso 3 novembre.