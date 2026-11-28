Pubblicazione: 28 novembre alle 16:59

Non accennano a placarsi le polemiche attorno a Pierluigi Diaco e alla gestione di BellaMa’. Mentre in Rai proseguono gli accertamenti sul clima lavorativo all’interno della trasmissione, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sui social un nuovo filmato che mostra il conduttore di Rai 2 mentre si scaglia contro le persone presenti in studio. A far discutere, oltre ai toni utilizzati, è soprattutto una frase che chiama direttamente in causa Adriana Volpe, ex opinionista del programma.

Autunno 2024, Pierluigi Diaco. Altro atteggiamento offensivo con minaccia inclusa di licenziamento di massa nei confronti del suo cast perché non applaude quando decide lui. Lui, l’umile lavoratore che arriva con lo zainetto in spalla. Da notare il riferimento a Adriana Volpe che è stata cacciata da BellaMa’ poiché rea di essere andata ospite di Verissimo. Piccola precisazione: la scena è in un monitor, vengono inquadrati due led diversi, davanti a uno dei quali c’è Diaco. Nel video c’è anche un piccolissimo taglio perché si sentiva il commento di qualcuno che stava assistendo a questa scenata. Aggiungo infine che la quantità di materiale su queste sfuriate spiega bene il clima lì dentro, e sottolineo che i video e gli audio mi arrivano da fonti completamente diverse. Non c’è un mandante, ci sono solo molte persone stanche di violenza verbale e angherie. #diaco — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 28, 2026

Il filmato, che secondo quanto riferito dalla giornalista, era stato anticipato dalla stessanei giorni scorsi.ci sarebbedurante la registrazione della trasmissione. Il conduttore, visibilmente contrariato, si rivolge ai presenti con espressioni offensive, sottolineando anche il carico di lavoro a cui è sottoposto quotidianamente tra televisione e radio.

Diaco ricorda infatti di essere impegnato nella realizzazione di 220 puntate all’anno e pretende che le sue indicazioni vengano rispettate. È a questo punto che il conduttore pronuncia la frase destinata a riaccendere le polemiche: “Io come ho fatto con la Volpe faccio con voi in 24 ore”. Un avvertimento che assume contorni ancora più espliciti quando lo stesso Diaco aggiunge: “Spero che la minaccia vi sia arrivata”. Il riferimento è ad Adriana Volpe, che aveva interrotto la sua collaborazione con BellaMa’ dopo essere stata ospite di Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice era stata protagonista di una riconciliazione televisiva con Giancarlo Magalli, dopo anni di tensioni. Una reunion che, secondo quanto raccontato successivamente dalla stessa Volpe, Diaco avrebbe voluto ospitare nel proprio programma. Nel condividere il filmato, Selvaggia Lucarelli ha precisato che le registrazioni e le testimonianze raccolte nelle ultime settimane provengono da persone diverse. La giornalista ha inoltre spiegato di aver effettuato un piccolo taglio nel video per evitare che si sentisse il commento di una persona che stava assistendo alla scena.

Selvaggia Lucarelli e Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

Ha infine respinto l’ipotesi che dietro la diffusione del materiale ci sia un unico mandante. Il nuovo fuorionda arriva peraltro in un. Stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, i vertici della Rai avrebbero chiesto ae di rinunciare alla gestione diretta del gruppo di autori. Il presentatore avrebbe però respinto entrambe le richieste, considerandole incompatibili con il ruolo ricoperto all’interno di un programma da lui stesso ideato.

Tra le ipotesi al vaglio dell’azienda ci sarebbe ora una sospensione cautelativa di BellaMa’ per due settimane, mentre Diaco avrebbe prospettato la possibilità di interrompere il proprio rapporto contrattuale con la Rai. A sostegno del conduttore si erano invece espressi, nei giorni scorsi, gli autori e i collaboratori ai testi della trasmissione attraverso una lettera in cui gli avevano rinnovato la propria fiducia. Al momento non è stata ufficializzata alcuna sospensione, ma la diffusione dell’ennesimo fuorionda rischia di complicare ulteriormente la posizione del conduttore, già finito al centro delle polemiche per la controversa intervista ad Alberto Ravagnani dello scorso 3 novembre.