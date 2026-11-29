Pubblicazione: 29 novembre alle 01:58

La corsa verso la finale di Ballando con le Stelle entra nella sua fase decisiva. La nona puntata del talent show di Milly Carlucci, trasmessa sabato 28 novembre 2026 su Rai 1, si è conclusa con una doppia eliminazione e ha decretato le coppie che accedono alla semifinale. A trionfare sono stati Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, mentre Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli hanno dovuto affrontare un nuovo spareggio per conquistare il passaggio del turno. Niente da fare, invece, per Manuela Moreno e Andy Diaz.

La serata si era aperta con l'uscita di scena di, costretta a rinunciare alla propria esibizione a causa delle condizioni di salute. L'attrice, collegatasi da casa, ha ribadito, rendendosi inoltre protagonista di un nuovo momento di tensione con Barbara D'Urso. Sul fronte della competizione,nella classifica tecnica parziale, complice anche il bonus di 20 punti ottenuto grazie alla vittoria della settimana precedente.

Alle loro spalle si sono piazzati Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, seguiti da Anna Safroncik e Leonardo Lini. A modificare gli equilibri della graduatoria è stata ancora una volta l'assegnazione dei tesoretti. Simona Ventura ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso, mentre Francesca Fialdini ha scelto Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Il tesoretto del cuore di Rossella Erra è stato invece assegnato ad Alessandro Matri e Giada Lini. Il successivo intervento del pubblico ha decretato la vittoria di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, permettendo alla coppia di tornare sul gradino più alto del podio. A conquistare direttamente l'accesso alla semifinale sono stati:

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Monica Guerritore e Luca Urso

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Alessandro Matri e Giada Lini

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

A giocarsi la permanenza nel programma attraverso il sesto spareggio dell'edizione sono stati invece Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Andy Diaz e Gioia Giovanatti. L'ex sacerdote e la sua maestra sono stati i primi a tornare in pista con un quickstep, seguiti da Moreno e Aloia, protagonisti di un paso doble sulle note di Zitti e buoni dei Måneskin. A chiudere le esibizioni sono stati Andy Diaz e Gioia Giovanatti con un samba.

Il verdetto del televoto ha premiato, che hanno così conquistato l'ultimo posto disponibile per la semifinale. A dover abbandonare la competizione sono stati invece, insieme adi. Sara Di Vaira ha deciso di non utilizzare la Wild Card, lasciando alle due coppie la possibilità di rientrare in gara soltanto attraverso il ripescaggio.

Nel corso della serata, Milly Carlucci ha inoltre anticipato una novità destinata a caratterizzare il prossimo appuntamento. I concorrenti dovranno preparare un'esibizione speciale da dedicare a una persona particolarmente importante della propria vita. Aurora Ramazzotti ha scelto di dedicare il suo ballo al padre Eros, sulle note di Per me, per sempre, mentre Alberto Ravagnani ha deciso di riservare la propria esibizione proprio a Erika Martinelli. Una scelta destinata ad alimentare ulteriormente la curiosità sul rapporto tra i due, già finito al centro della cronaca rosa. Noemi Bocchi dedicherà invece un ballo a Francesco Totti sulle note di Quando nasce un amore.

Il prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle è fissato per sabato 5 dicembre 2026, sempre in prima serata su Rai 1. Grande attesa per il ripescaggio, che offrirà alle coppie eliminate nel corso dell'edizione, compresa quella formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, un'ultima possibilità di tornare in gara e continuare a sognare la finale. La partecipazione dell'attrice dipenderà però dalle sue condizioni di salute.