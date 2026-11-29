Pubblicazione: 29 novembre alle 09:15

Quella che sembrava essere una tregua tra Ornella Muti e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle rischia di avere vita breve. A riaccendere le polemiche è stata ancora una volta Naike Rivelli, che nella giornata di sabato 28 novembre ha condiviso sul proprio profilo Instagram un fotomontaggio realizzato con l'intelligenza artificiale. Nel mirino della figlia dell'attrice è finita questa volta la nuova avventura teatrale della giurata del programma di Milly Carlucci.

La provocazione prende spunto dalle indiscrezioni diffuse da Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, secondo il qualenon avrebbe ottenuto i risultati sperati.ha ripreso, sostituendo il volto della presentatrice con il proprio e modificando la scritta presente sulla sua maglietta, sulla quale ora campeggia la domanda “Debutto flop?”. Ad accompagnare il fotomontaggio, una didascalia in cui, suggerendole come possibile regalo di Natale e invitando i follower ad approfittare degli sconti del Black Friday.

Un messaggio apparentemente innocuo, ma il cui significato è stato immediatamente colto dagli utenti che seguono le vicende del talent show di Rai 1. La provocazione nasce infatti da un precedente episodio che aveva visto protagonista proprio Barbara D’Urso. La giurata aveva sfoggiato una maglietta con la scritta “Topline”, termine utilizzato durante una delle sue valutazioni nei confronti di Ornella Muti e diventato oggetto di discussione sui social. Naike Rivelli non si è però limitata alla pubblicazione del fotomontaggio.

Rispondendo ad alcuni follower, la figlia dell'attrice ha ribadito di non essere interessata alla popolarità televisiva, spiegando di occuparsi da quindici anni della gestione degli impegni professionali della madre e di essere soddisfatta del proprio lavoro. Non è mancata un'ulteriore frecciata nei confronti di Barbara D’Urso, attraverso un riferimento alle trasmissioni televisive incentrate sul pianto e sulle vicende personali degli ospiti. Rivelli ha inoltre replicato a chi aveva messo in discussione la carriera di Ornella Muti, annunciando che l'attrice sarà impegnata in due nuovi film nei prossimi mesi, con un calendario lavorativo che la terrà occupata da gennaio a marzo.

Barbara D'Urso, fonte: YouTube

Le nuove dichiarazioni arrivano dopo che, durante la puntata diaveva assegnato un nove all'esibizione di. Il giudizio positivo della conduttrice sembrava aver contribuito a rasserenare i rapporti dopo il durissimo confronto della settimana precedente, culminato anche nello scontro con Guillermo Mariotto. Nel frattempo, a complicare ulteriormente il percorso dell'attrice nel programma

Durante la puntata del 28 novembre, Ornella Muti ha annunciato di doversi fermare a causa di una broncopolmonite, che le ha impedito di allenarsi con il suo maestro di ballo. Resta aperta la possibilità di un ritorno in occasione del ripescaggio. Anche Barbara D’Urso ha voluto rivolgere un augurio di pronta guarigione alla concorrente, senza però riuscire a evitare un nuovo momento di tensione. Una situazione che conferma quanto i rapporti tra le due protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle siano ancora tutt'altro che distesi.