Agatha All Along, tutte le curiosità sul settimo episodio: chi è morto veramente? "La morte è eterna, immutabile e definitiva"

Pubblicazione: 28 ottobre alle 14:30

Spoiler Alert

In una lunga intervista con Variety, la regista e creatrice di Wandavision e Agatha All Along, Jac Schaeffer, ha svelato alcuni retroscena direttamente dall’ultimo episodio, Cammino con la Morte, svelando come sono state realizzate alcune scene, come sono stati girati i “balzi” temporali e … chi è veramente morto.

Una sostituzione dell'ultimo minuto

Sembra che la regista abbia girato il settimo episodio solo per pura fatalità, visto che inizialmente doveva essere incaricata di girare solo i primi due ma, ancora in fase di pre-produzione, si era “liberato un posto” proprio per uno degli episodi più complicati da gestire:

A dire il vero però, ero davvero emozionantissima all’idea di girarlo. Era una delle sceneggiature e delle storie che sentivo più care e vicine a me.

Un altro aspetto complicato da gestire oltre ai salti temporali e alle varie linee che si sovrappongono è stato la gestione pratica delle spade che, letali, cadevano dal soffitto per colpire le streghe che stavano sostenendo la prova. Le spade, infatti, erano vere:

Le spade sono vere, erano tenute da corde metalliche. Le abbiamo dovute numerare una ad una e decidere dove sarebbero cadute prima che gli attori mettessero piede sul set. Avevamo una sorta di mappa delle spade, una roba da matti.

Lilia, sacrificandosi e andando incontro al destino che lei stessa ha letto nelle carte, ha salvato Agatha e quello che rimane della congrega… ma é davvero morta? O meglio, tutte le streghe morte… sono morte veramente? E la sign.ra Heart? Le Sette di Salem?

Sapevo che me lo avrebbero chiesto e ho pensato a lungo a come rispondere. Quello che voglio dire è che questa é una serie sulla morte. Abbiamo letteralmente il personaggio della Morte nella serie! Quindi sono molto interessata a questo argomento e alle discussioni che genera, sono affascinata da come la morte é usata nei fumetti e nell’UCM. Personalmente credo che quando una persona muore, puoi comunque continuare a parlare e a sentirla, in modo che faccia sempre parte della nostra vita. Ma, al tempo stesso, deve essere chiaro che la morte é qualcosa di eterno e immutabile, é permanente. Con questa serie volevamo omaggiare questo concetto.

Gli ultimi due episodi di Agatha All Along andranno in onda in contemporanea su Disney+ il prossimo giovedì, il giorno di Halloween, e saranno trasmessi in anteprima esclusiva a Lucca Comics and Games!