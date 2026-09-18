Aileen Wuornos in Monster: perché la killer che valse l'Oscar a Charlize Theron appare nella serie Netflix

Pubblicazione: 18 settembre alle 13:03

Cosa accomuna una serial killer giustiziata nel 2002 e una donna accusata di aver massacrato i genitori con un'ascia nel 1892? A prima vista, nulla. Eppure Ryan Murphy e Ian Brennan, gli showrunner di Monster: La Storia di Lizzie Borden, hanno intessuto un filo rosso tra queste due figure femminili separate da oltre un secolo di storia americana. Sarah Paulson, vincitrice di un Emmy, interpreta Aileen Wuornos nell'ottavo episodio della serie Netflix disponibile dal 17 settembre, creando un ponte narrativo tra epoche criminali distanti ma stranamente risonanti.





Si tratta diche hanno segnato l'immaginario collettivo americano in modi profondamente diversi. Lizzie Borden fu assolta e divenne una figura quasi leggendaria, Aileen Wuornos confessò i suoi crimini e morì per iniezione letale. Eppure, secondo la visione di Murphy e Brennan,in circostanze estreme.e crebbe nel Michigan, dove la sua. Nel documentario Netflix del 2025 Aileen: Queen of the Serial Killers, un'intervista d'archivio registrata in prigione la mostra mentre racconta di essere stata abbandonata dai genitori, picchiata regolarmente e testimone della morte di diversi membri della famiglia.per quattro anni durante i quali, secondo le sue parole,

A vent'anni arrivò in Florida, dove tentò il suicidio sparandosi allo stomaco. Sopravvisse e rimase nello stato, dove iniziò una relazione con Tyria Moore, una cameriera d'hotel che manteneva con i guadagni derivanti dal lavoro come sex worker. Fu in questo contesto che, tra il 1989 e il 1990, Wuornos uccise sette uomini nella Florida centrale nell'arco di dodici mesi.





: quegli uomini, disse, l'avevano violentata e minacciata di morte. Mache ribaltò la sua versione originale,Nel 1992 si dichiarò colpevole per tre degli omicidi, ricevendo la condanna a morte. Fu giustiziata mediante iniezione letale in Florida il 9 ottobre 2002.come miglior attrice per la sua interpretazione. Il film ritraeva Wuornos come una donna che uccideva clienti violenti in quello che sosteneva essere un atto di autodifesa, una narrazione che umanizzava la killer pur non giustificandone gli atti.

Ed è proprio questa complessità che Ryan Murphy ha deciso di portare in Monster: The Lizzie Borden Story. Sarah Paulson appare come Wuornos all'inizio e alla fine dell'ottavo episodio, creando una cornice meta-narrativa che interroga lo spettatore sulla natura della violenza femminile. Le due donne non hanno alcun collegamento storico reale: le loro vite sono separate da quasi un secolo, e mentre Borden fu assolta, Wuornos ammise i suoi crimini. Eppure la serie suggerisce una connessione psicologica profonda.



