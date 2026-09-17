Da Mosca a Hollywood, anatomia del flop Netflix sui Romanov: quando la storia diventa televendita

Pubblicazione: 17 settembre alle 19:00

C'è un modo per scrivere "disastro" in cirillico. Netflix lo ha scoperto a proprie spese con The Last Czars - Gli ultimi zar, una serie sui Romanov che ha suscitato ilarità e indignazione in tutta la Russia. Il contrasto con Chernobyl di HBO non potrebbe essere più stridente. Quella serie, acclamata anche in Russia, aveva conquistato il pubblico moscovita grazie a una cura maniacale per i dettagli storici, dai cestini dell'immondizia d'epoca alla complessità emotiva e politica della narrazione. Un rispetto per la storia che aveva avvicinato Russia e Occidente in un momento di tensioni geopolitiche. The Last Czars ha fatto esattamente l'opposto: ha riaperto quella ferita e ci ha versato sopra alcol da una bottiglia con la parola "vodka" scritta male in cirillico. Gli errori sono così clamorosi da sembrare quasi voluti. In un fotogramma ambientato nel 1905 compare chiaramente il mausoleo di Lenin in Piazza Rossa, costruito solo nel 1924. Diciannove anni di anticipo.

Non è questione di licenza artistica: è ignoranza pura.. Ma il problema di The Last Czars va ben oltre gli errori fattuali. La serie è un esperimento surreale che mescola drammatizzazione, narrazione voice-over, un personaggio narratore e interventi di storici accademici che irrompono improvvisamente sullo schermo. È come se qualcuno avesse trasformato una pagina di Wikipedia in un prodotto audiovisivo, senza decidere mai che cosa volesse essere davvero: un documentario o una fiction.. Il narratore apre la serie dicendo: "Nel 1905 accettai un lavoro con i Romanov, la famiglia reale russa". Davvero serviva specificare che i Romanov fossero la famiglia reale russa in una serie che si chiama The Last Czars. È questa ossessione per l'ovvio, questa sottovalutazione dell'intelligenza dello spettatore, che rende il prodotto insopportabile. La tragedia è che gli elementi tecnici funzionano.. Ci sono momenti in cui la ricostruzione drammatica raggiunge persino la piacevolezza di Downton Abbey, molto amato dal pubblico russo. Ma ogni volta che la narrazione inizia a ingranare, ecco che spuntano gli storici a spiegare quello che abbiamo appena visto, come se fossimo incapaci di comprensione autonoma.

Gli accademici coinvolti non sono ciarlatani: molti hanno scritto libri autorevoli e perspicaci sulla Russia imperiale. Le loro affermazioni non sono tecnicamente false, anche se qualche generalizzazione fa storcere il naso (davvero c'erano palazzi "ovunque", anche in Siberia). Il problema non è la loro competenza, ma il modo in cui vengono inseriti nella narrazione, come didascalie viventi in un museo mal curato. L'anacronismo non è solo negli errori di scena. È nell'approccio stesso. Lo zar che continua a ripetere "Io sono lo zar", come se dovesse ricordarlo a sé stesso e al pubblico ogni cinque minuti, è il simbolo di una scrittura che non si fida della propria capacità di mostrare anziché dire. È narrazione in stile PowerPoint: ogni concetto deve essere sottolineato, ogni emozione esplicitata, ogni contesto ripetuto fino alla nausea.



