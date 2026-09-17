Lily James su Netflix, in questo film sulla Seconda Guerra Mondiale che celebra la comunità

Pubblicazione: 17 settembre alle 18:00

Ci sono film che ti avvolgono come una coperta calda in una sera d'inverno, quelli che non promettono fuochi d'artificio ma una sensazione di comfort autentico. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society - Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey è esattamente questo tipo di esperienza cinematografica: un abbraccio narrativo che celebra la letteratura, la comunità e la resilienza umana nel momento più buio della storia europea. Diretto da Mike Newell, regista già apprezzato per opere come Quattro matrimoni e un funerale e Il principe dei ladri, questo film del 2018 nasce dall'omonimo romanzo del 2008, portando sullo schermo una storia ambientata nell'immediato dopoguerra britannico. La protagonista è Juliet Ashton, interpretata da una luminosa Lily James, scrittrice di successo ma profondamente insoddisfatta della superficialità che caratterizza l'alta società londinese del tempo.





La pellicola si apre proprio in questo contesto di glamour vuoto, dove Juliet descrive la nuova società come un lungo tunnel nero che conduce a un carnevale. È la metafora perfetta per chi, dopo gli orrori della guerra, cerca disperatamente di dimenticare attraverso feste e frivolezze, ma sente che manca qualcosa di essenziale. Juliet è circondata da tutto ciò che dovrebbe renderla felice, eppure avverte un vuoto incolmabile.. Questa missiva diventa il catalizzatore che spinge la scrittrice a lasciare Londra e avventurarsi in un luogo che si rivelerà trasformativo., un luogo dove un gruppo eclettico di persone ha formato quello che potrebbe sembrare il club del libro più strambo del mondo.. Il nome bizzarro nasconde in realtà una storia di sopravvivenza: quando i membri del gruppo furono sorpresi dopo il coprifuoco, improvvisarono la scusa di tornare da una riunione di un club di lettura, e per rendere credibile la storia inventarono sul momento anche una cena a base di torta di bucce di patate, l'unico cibo disponibile in tempi di razionamento. Quello che inizia come un espediente diventa qualcosa di profondamente significativo.. In un'epoca di paura e isolamento, questi estranei hanno trovato nella letteratura e nella condivisione un modo per rimanere umani.

Il film alterna con eleganza tra presente e passato, mostrando sia l'arrivo di Juliet sull'isola sia i flashback dell'occupazione tedesca. È qui che la pellicola mostra le sue ambizioni come fiction storica, non limitandosi alla storia romantica ma esplorando temi di perdita, coraggio e le cicatrici invisibili lasciate dalla guerra. Al centro di questo mistero storico c'è Elizabeth McKenna, la fondatrice del club, la cui scomparsa dopo essere stata portata via dai soldati tedeschi diventa il cuore pulsante della narrazione. Il cast brilla in ogni ruolo. Lily James porta sullo schermo una Juliet vulnerabile ma determinata, una donna che cerca qualcosa di vero sotto la patina del successo letterario. Accanto a lei, Katherine Parkinson regala una performance deliziosa nel ruolo di Isola, una donna gentile ma socialmente goffa in cerca d'amore, mentre Penelope Wilton interpreta Amelia con una profondità straziante: una madre che piange la perdita della figlia e cerca disperatamente di proteggere chi le rimane.



