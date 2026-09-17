Tyler Perry ha aspettato 30 anni per fare questo film: adesso Netflix ha il suo capolavoro

Pubblicazione: 17 settembre alle 17:00

Tyler Perry non è diventato un magnate miliardario dei media creando opere d'arte raffinate. Lo ha fatto producendo in serie commedie, film e serie tv sulla comunità afroamericana, storie di donne tradite e famiglie disfunzionali che trovano conforto nelle lezioni cristiane di perdono e dignità. E per quanto sia stato affascinante osservare questo ex impiegato nato a New Orleans, che non ha mai finito il liceo, scrivere, produrre, dirigere e recitare in gran parte di queste produzioni – non ultimo nel ruolo dell'irriverente nonna Madea con la parrucca e la pistola –, il suo approccio industriale non gli ha certo conquistato le simpatie della critica più esigente. Eppure Perry aveva diritto di vantarsi: aveva aperto uno dei più grandi studios dell'industria su quella che era una ex base militare confederata, un luogo che ha ospitato di tutto, dai kolossal Marvel a Bad Boys for Life fino a Il principe cerca moglie 2.

. Spike Lee aveva dato il tono critico contro Perry oltre un decennio fa, definendo il suo lavoro "buffonate" degradanti. Quando Perry provava a rischiare con opere più ambiziose come For Colored Girls, il pubblico semplicemente non rispondeva con gli stessi numeri del franchise di Madea."Mi piacerebbe fare un film potente come Schindler's List. Nel 1995 ho scritto una sceneggiatura su un sopravvissuto all'Olocausto e un cantante jazz. Ma sapevo che quello che stavo costruendo richiedeva concentrazione, così da poter edificare tutte queste altre cose su cui appoggiarmi".. Spariti i temi religiosi opprimenti, le parrucche ridicole e la rotazione familiare di attori della sua compagnia che divorano decine di pagine al giorno in riprese veloci.

Al loro posto c'è una storia che si prende il tempo di costruire personaggi e conflitti nel corso di oltre due ore, prima di chiudersi con un impatto emotivo devastante. Ambientato nella Georgia rurale del 1940, il film inizia come una storia d'amore adolescenziale tra Bayou, interpretato da Joshua Boone, pecora nera della famiglia, e Leanne, la luminosa Solea Pfeiffer, che viene mandata a vivere al nord dopo che Bayou le propone di sposarlo. Anche se lui va avanti con la sua vita – si arruola, evita il combattimento e torna a casa dopo un infortunio –, continua a portare nel cuore la fiamma per Leanne. Quando lei ritorna al braccio di un rampollo bianco di una dinastia politica, la comunità nera che la conosceva da bambina viene percorsa da brividi di paura.

Bayou sa che Leanne sta "facendo un gioco pericoloso", ma nessuno dei due riesce a resistere all'impulso di riconnettersi. Quando la madre diabolica di Leanne, quella stessa che l'aveva mandata via inizialmente, scopre il romance riacceso dei ragazzi, racconta una bugia che costringe Bayou a fuggire in città con il fratello maggiore Willie Earl, diretto a Chicago. Willie Earl, interpretato da Austin Scott, vuole farsi strada come trombettista e ha un'audizione organizzata dal suo misterioso manager Ira, un sopravvissuto all'Olocausto tormentato dal senso di colpa, interpretato da Ryan Eggold. Ma quando Bayou, cantante timido dalla voce potente, emerge come il talento di gran lunga superiore, il risentimento di Willie Earl si approfondisce insieme alla sua dipendenza dall'eroina. Come Leanne, anche Bayou viene alla fine attirato di nuovo a casa per controllare sua madre, il cui fiorente juke joint è andato in declino dopo la sua fuga. Gli amanti sfortunati orchestrano un altro piano per scappare di nuovo, questa volta con un bambino al seguito.





. I numeri musicali sono decadenti, merito senza dubbio della decisione di Perry di coinvolgere il compositore jazz pluripremiato ai Grammy Terence Blanchard, storico collaboratore di Spike Lee. La narrazione è efficiente, le scene ben ritmate, il controllo delle dinamiche sociali e razziali è ferreo.. Quindi Perry ha impiegato trent'anni per costruire un impero. Alla fine, non c'è dubbio che sia stata la mossa giusta. Se avesse provato a iniziare la sua carriera con A Jazzman's Blues, probabilmente il mondo non avrebbe mai visto il film, e certamente non in questa forma straordinaria e pura.