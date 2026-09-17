Tutti stanno parlando di questo film danese su Netflix, affascinati dalla sua protagonista inquietante

Pubblicazione: 17 settembre alle 11:00

Cosa faresti se tuo marito ti confessasse di avere un'amante e di volerti lasciare? La risposta più ovvia sarebbe lasciarlo andare, chiamare un avvocato, dividere i beni e voltare pagina. Ma se invece decidessi di fare esattamente l'opposto. Se la tua vendetta fosse costringerlo a restare, con ogni mezzo necessario. Questo è il punto di partenza disturbante di Loving Adults - Un marito fedele, il thriller danese che su Netflix sta conquistando gli spettatori proprio per la sua capacità di ribaltare ogni aspettativa del genere. Tratto dal romanzo Till Death Do Us Part di Anna Ekberg, il film diretto da Barbara Topsøe-Rothenborg parte da territori familiari: infedeltà coniugale, crisi matrimoniale, passioni distruttive. Tutti ingredienti visti e rivisti, verrebbe da pensare. Eppure, è proprio quando ti senti al sicuro nella comfort zone del thriller matrimoniale classico che il film ti colpisce con una serie di svolte inaspettate. L'intelligenza della sceneggiatura sta nel presentare l'esatto opposto di ciò che ti aspetteresti da una storia d'amore e crimine standard.





La struttura narrativa stessa è atipica.. Una scelta che potrebbe sembrare azzardata ma che funziona perfettamente nel costruire suspense e nel sottolineare quanto il matrimonio possa trasformarsi in un campo di battaglia. Al centro della vicenda c'è Leonara, interpretata magistralmente da Sonja Richter.. Quando il marito Christian, interpretato da Dar Salim, trova finalmente il coraggio di dirle che vuole andarsene per stare con Xenia, la sua giovane amante e collega architetto, Leonara non crolla. Si indurisce.. Christian le ricorda che all'epoca avevano un accordo, ma per Leonara quel sacrificio merita una compensazione. Non è disposta a cedere la casa, la famiglia, la vita che ha costruito per i capricci di suo marito. E poi c'è un segreto sepolto nel passato, legato alle costose operazioni chirurgiche del figlio negli Stati Uniti. Se la polizia dovesse venirne a conoscenza, Christian finirebbe in carcere per molto tempo.. Christian si trova intrappolato tra due donne, due vite impossibili da conciliare. Xenia, giovane e ambiziosa, ha le sue aspettative. Leonara, calcolare e implacabile, non ha intenzione di lasciarlo andare. Schiacciato contro il muro, Christian deve prendere una decisione drastica. Ma qualunque strada scelga comporta conseguenze devastanti.

La corsa viene usata come motivo ricorrente nel film. Le lunghe corse di Leonara con la sua felpa rossa con cappuccio diventano momenti di tensione crescente. È durante queste uscite che si percepisce la sua natura ossessiva, la mente che lavora incessantemente. E sarà proprio questa abitudine a ispirare il primo piano impulsivo di Christian, un uomo che agisce d'istinto mentre sua moglie calcola ogni mossa con freddezza chirurgica. Loving Adults funziona perché rifiuta di essere prevedibile. Quando pensi di aver capito dove sta andando la storia, prende una direzione completamente diversa. La regia di Barbara Topsøe-Rothenborg mantiene la tensione costante, dosando rivelazioni e colpi di scena senza mai cadere nel sensazionalismo gratuito. Ogni svolta narrativa è guadagnata, radicata nei personaggi e nelle loro motivazioni profonde.



