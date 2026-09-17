Quando un amico muore, tutti diventano sospetti: la nuova serie thriller olandese che conquista Netflix

Pubblicazione: 17 settembre alle 10:51

Netflix lancia una nuova scommessa nel territorio sempre fertile dei thriller psicologici: The Perfect Lie, serie in sette episodi basata sul romanzo bestseller The Dinner Club della scrittrice olandese Saskia Noort, pubblicato nel 2004. Disponibile sulla piattaforma dal 10 settembre, la produzione si inserisce in quel filone di misteri patinati ambientati tra ricchi e insospettabili che hanno già fatto la fortuna di titoli come The White Lotus, Big Little Lies e, più recentemente, The Perfect Couple con Nicole Kidman. La formula è collaudata ma non per questo meno efficace: un gruppo di amici benestanti, vite apparentemente perfette, una morte improvvisa che fa crollare le facciate. Quando Evert, membro del circolo esclusivo di coppie, muore in un incendio domestico, inizia un'indagine che trasforma tutti in sospetti. Al centro della narrazione c'è Karen, interpretata da Loes Haverfort, una new entry relativamente recente nel gruppo che cerca di ricostruire come sia finita in quella cerchia dorata e cosa sia realmente accaduto quella notte.





. La serie espande personaggi che nel libro rimanevano sullo sfondo, permettendo una visione più corale e sfaccettata della vicenda, invece di mantenere la prospettiva più ristretta del romanzo. Altro cambiamento significativo: l'ambientazione è stata spostata dai primi anni Duemila ai giorni nostri, aggiungendo quella contemporaneità che rende la storia più urgente e riconoscibile per il pubblico.. Oltre alla già citata Haverfort, spicca Rifka Lodeizen nel ruolo di Hanneke, mentre l'episodio conclusivo è dedicato al personaggio di Ivo, interpretato da Remko Vrijdag. Una scelta narrativa interessante: ogni episodio porta il nome di uno dei membri del gruppo, una struttura che suggerisce un approccio quasi da camera, dove ogni puntata scava nella psicologia e nei segreti di un personaggio diverso.

Bergen, la località benestante dei Paesi Bassi dove è ambientata e in gran parte girata la serie, diventa quasi un personaggio a sé. Le riprese hanno toccato anche Amsterdam e L'Aia, restituendo quel senso di privilegio e isolamento tipico delle élite del Nord Europa. Le location contribuiscono a creare quell'atmosfera sospesa tra eleganza e minaccia che è il marchio di fabbrica di questo genere. Con una durata complessiva di poco più di sei ore, distribuita su sette episodi che vanno dai 47 ai 62 minuti, The Perfect Lie si presta perfettamente al binge-watching da weekend. Non è il tipo di serie che richiede sforzi titanici di concentrazione o che ambisce a rivoluzionare il linguaggio televisivo. È piuttosto un page-turner in formato video: ti ci immergi, ti lasci trasportare, e quando sollevi lo sguardo sono passate diverse ore.



Le prime recensioni su Rotten Tomatoes, anche se ancora poche, sono positive. Nessuno si aspetta una valanga di Emmy, ma non è questo il punto. The Perfect Lie appartiene a quella categoria di produzioni ben confezionate che sanno esattamente cosa vogliono essere: intrattenimento di qualità che mescola suspense psicologica e crime classico, con un tocco di glamour e parecchi scheletri nell'armadio. Netflix continua così la sua strategia di adattare romanzi di successo in limited series, seguendo la scia di titoli come Fool Me Once di Harlan Coben. La formula funziona perché parte da una base narrativa solida, già testata sul mercato editoriale, e la amplifica con i mezzi della serialità televisiva. In The Perfect Lie, il chi è stato di vecchia scuola incontra le dinamiche tossiche dei rapporti tra adulti privilegiati, creando quel mix di fascino e disagio che tiene incollati allo schermo.



