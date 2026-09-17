In questa serie polacca da non perdere su Netflix, l'amore non è mai romantico come sembra

Pubblicazione: 17 settembre alle 15:00

Quando Netflix decide di portare sullo schermo un classico della letteratura polacca del XIX secolo, le aspettative si dividono: da una parte il fascino di un'epoca lontana, dall'altra il rischio di una trasposizione troppo accademica, museale. The Doll - La bambola, diretta da Paweł Maślona e tratta dal romanzo Lalka di Bolesław Prus, sceglie una strada diversa. Non punta sulla nostalgia zuccherosa né sul romance prevedibile. Questa serie in sei episodi, ambientata nella Varsavia del 1879, costruisce invece una storia d'amore scomoda, dove nessuno dei due protagonisti è facilmente etichettabile come eroe o vittima. Al centro della narrazione c'è Stanisław Wokulski, interpretato da Tomasz Schuchardt, un uomo d'affari che ha accumulato una fortuna e ora torna nella capitale polacca con un obiettivo preciso: conquistare Izabela Łęcka, una donna dell'aristocrazia interpretata da Sandra Drzymalska. Fin qui, potrebbe sembrare il classico schema del self-made man che ambisce a entrare nell'élite attraverso il matrimonio. Ma The Doll non si accontenta degli schemi.

, per conoscere ogni dettaglio dei suoi gusti e ricreare nella propria casa un ambiente che possa sedurla. È un gesto d'amore o un tentativo di controllo mascherato da devozione? Dall'altra parte, Izabela non è certo la damigella in attesa di essere salvata.. È aristocratica, sì, ma anche consapevole della fragilità della propria posizione. La sua famiglia è in declino economico e lei stessa è intrappolata in un mondo che le impone cosa può e non può fare in quanto donna. In una delle scene più significative, Izabela usa la propria influenza per liberare la dottoressa Zofia Dobska, arrestata dopo la morte di una paziente durante il parto, e per aiutarla ad ottenere le qualifiche mediche necessarie.

È un gesto di ribellione contro l'ordine costituito, ma al tempo stesso Izabela non esita a trattare con sufficienza chi non appartiene al suo rango sociale. Questo dualismo rende Izabela affascinante quanto frustrante. Vuole l'indipendenza per sé, ma fatica a estendere lo stesso principio agli altri. Il suo rapporto con Marianna ne è la prova: la stessa donna che Wokulski ha salvato dallo sfruttamento diventa uno strumento nelle mani di Izabela, usata come spia per raccogliere informazioni sull'uomo che la corteggia. È in questa contraddizione che il personaggio prende vita, diventando qualcosa di più complesso di una semplice eroina romantica. La serie ha il merito di non ridurre la storia a una semplice questione sentimentale. Attorno ai due protagonisti ruota un intero microcosmo di personaggi secondari che arricchiscono la narrazione. La dottoressa Zofia incarna le battaglie delle donne del tempo contro i pregiudizi e le limitazioni professionali.

Le interpretazioni sono il vero punto di forza della serie. Drzymalska riesce a rendere Izabela imprevedibile senza scivolare nella caricatura. Ogni suo sguardo, ogni cambio di espressione racconta più di mille parole. Schuchardt, dal canto suo, costruisce un Wokulski che non è timido, ma semplicemente vulnerabile di fronte a qualcosa che il denaro non può comprare. Il suo desiderio è palpabile, quasi doloroso. Non è un uomo intimidito dalla propria insicurezza, ma da un mondo che continua a ricordargli che, per quanto ricco, non sarà mai abbastanza. Anche dal punto di vista della costruzione del mondo narrativo, qualche passaggio risulta affrettato. Ci sono temi complessi che la serie tocca: la lotta di classe, il ruolo delle donne, il potere del denaro, la scienza come forza di cambiamento. Ma non tutti ricevono lo stesso trattamento. A volte i dialoghi sono didascalici, spiegano troppo invece di lasciare che siano i gesti e i comportamenti dei personaggi a parlare. È un difetto che potrebbe infastidire chi cerca una narrazione più sottile e stratificata.





Per chi cerca una storia romantica rassicurante, The Doll potrebbe deludere. Ma, che non ha paura di mostrare l'amore come una forza ambigua, a volte persino distruttiva, questa serie polacca offre uno sguardo insolito e stimolante.. E forse è proprio questo il suo pregio maggiore: non dare risposte facili, ma costringere lo spettatore a interrogarsi su cosa significhi davvero amare, desiderare, appartenere.