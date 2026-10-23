Aldo, Giovanni e Giacomo su Netflix, nel viaggio che ha cambiato per sempre la commedia italiana
Tre corti cinematografici celati nel capolavoro di Aldo Giovanni e Giacomo. Analisi e curiosità del film.
Quando nel 1997 Aldo, Giovanni e Giacomo decisero di passare dal piccolo al grande schermo, nessuno immaginava che avrebbero costruito uno dei film più amati della commedia italiana. Tre uomini e una gamba, disponibile su Netflix, non è semplicemente l'esordio cinematografico del trio comico più seguito della televisione italiana degli anni Novanta: è un road movie strutturato con una consapevolezza narrativa e cinematografica che va ben oltre il semplice compitino televisivo trasposto su pellicola. Diretto da Massimo Venier insieme agli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo, il film parte da una premessa apparentemente semplice. Siamo al 31 luglio: Aldo e Giovanni sono già sposati con due sorelle, figlie del severo e arrogante proprietario di un negozio di ferramenta che li tiranneggia sia sul lavoro che nella vita privata. Manca solo Giacomo, in procinto di convolare a nozze con la terza sorella. Il matrimonio si celebrerà in Puglia tra due giorni, e i tre devono raggiungere le famiglie già in vacanza.
Ma quello che doveva essere un semplice viaggio in macchina diventa un percorso di trasformazione. Tra mille vicissitudini e l'incontro con Chiara, interpretata da Marina Massironi, i tre gradualmente si scoprono amici e, insieme, si rendono conto della meschinità della loro vita fino a decidere di cambiarla drasticamente. È un viaggio on the road che costruisce una storia con tutti i crismi, lontana dalla semplice giustapposizione di sketch che avrebbe potuto caratterizzare un prodotto televisivo allargato. La vera sorpresa di Tre uomini e una gamba, quello che molti spettatori non colgono alla prima visione, è la struttura nascosta del film. All'interno della narrazione principale, infatti, sono incastonati tre veri e propri cortometraggi: un thriller di mafia, un film neorealista e uno horror gotico. Questa scelta non è casuale né decorativa: dimostra la profonda cinefilia del trio e la loro volontà di omaggiare il cinema giocando con i generi, muovendosi con disinvoltura fra codici narrativi e stilistici diversi.
È un film che guarda al cinema con amore, disseminato di citazioni garbate che non risultano mai forzate o didascaliche. La sceneggiatura, firmata dallo stesso trio, costruisce un percorso che è insieme divertente e malinconico. Siamo di fronte a tre quarantenni incapaci di crescere, imprigionati in vite che non hanno scelto, costretti a interpretare ruoli che non sentono propri. Il viaggio diventa così un rito di passaggio, un'occasione per fare i conti con la propria codardia e con il timore di perdere una sicurezza economica pagata con la rinuncia alla dignità personale. Con i suoi 100 minuti di durata, Tre uomini e una gamba ha incassato cifre considerevoli al botteghino italiano del 1997, confermando che il pubblico era pronto ad accogliere il trio anche sul grande schermo. Il film, distribuito da Medusa, è stato girato interamente in Italia e rappresenta un pezzo importante della storia del cinema comico nazionale, un ponte tra la tradizione della commedia all'italiana e le nuove forme di comicità televisiva.