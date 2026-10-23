Aldo, Giovanni e Giacomo su Netflix, nel viaggio che ha cambiato per sempre la commedia italiana

Pubblicazione: 23 ottobre alle 11:52

Quando nel 1997 Aldo, Giovanni e Giacomo decisero di passare dal piccolo al grande schermo, nessuno immaginava che avrebbero costruito uno dei film più amati della commedia italiana. Tre uomini e una gamba, disponibile su Netflix, non è semplicemente l'esordio cinematografico del trio comico più seguito della televisione italiana degli anni Novanta: è un road movie strutturato con una consapevolezza narrativa e cinematografica che va ben oltre il semplice compitino televisivo trasposto su pellicola. Diretto da Massimo Venier insieme agli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo, il film parte da una premessa apparentemente semplice. Siamo al 31 luglio: Aldo e Giovanni sono già sposati con due sorelle, figlie del severo e arrogante proprietario di un negozio di ferramenta che li tiranneggia sia sul lavoro che nella vita privata. Manca solo Giacomo, in procinto di convolare a nozze con la terza sorella. Il matrimonio si celebrerà in Puglia tra due giorni, e i tre devono raggiungere le famiglie già in vacanza.

Ma c'è un compito in più: portare al suocero una costosissima gamba di legno, ultima fatica del celebre scultore americano Michel Garpez, regalo dal valore di trecento milioni di lire.. Giovanni è pignolo e cinico, odia animali e bambini perché "sporcano e fanno casino", ci tiene a fare sempre bella figura con il suocero ed è il più autoritario del gruppo. Giacomo si atteggia ad amante dell'arte, ossessionato dal cinema d'autore e dalla musica rock, è ipocondriaco e mangia solo schifezze. Aldo, l'unico meridionale, è svagato, distratto, naif: ama gli animali, è tenero e buono ma un po' ignorante.Ma quello che doveva essere un semplice viaggio in macchina diventa un percorso di trasformazione. Tra mille vicissitudini e l'incontro con Chiara, interpretata da Marina Massironi, i tre gradualmente si scoprono amici e, insieme, si rendono conto della meschinità della loro vita fino a decidere di cambiarla drasticamente.. La vera sorpresa di Tre uomini e una gamba, quello che molti spettatori non colgono alla prima visione, è la struttura nascosta del film. All'interno della narrazione principale, infatti, sono incastonati tre veri e propri cortometraggi: un thriller di mafia, un film neorealista e uno horror gotico.muovendosi con disinvoltura fra codici narrativi e stilistici diversi.

È un film che guarda al cinema con amore, disseminato di citazioni garbate che non risultano mai forzate o didascaliche. La sceneggiatura, firmata dallo stesso trio, costruisce un percorso che è insieme divertente e malinconico. Siamo di fronte a tre quarantenni incapaci di crescere, imprigionati in vite che non hanno scelto, costretti a interpretare ruoli che non sentono propri. Il viaggio diventa così un rito di passaggio, un'occasione per fare i conti con la propria codardia e con il timore di perdere una sicurezza economica pagata con la rinuncia alla dignità personale. Con i suoi 100 minuti di durata, Tre uomini e una gamba ha incassato cifre considerevoli al botteghino italiano del 1997, confermando che il pubblico era pronto ad accogliere il trio anche sul grande schermo. Il film, distribuito da Medusa, è stato girato interamente in Italia e rappresenta un pezzo importante della storia del cinema comico nazionale, un ponte tra la tradizione della commedia all'italiana e le nuove forme di comicità televisiva.



