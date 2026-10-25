Alessandro Gassmann avvocato inquieto, nella serie su RaiPlay tratta dai romanzi di Carofiglio

Pubblicazione: 25 ottobre alle 15:00

Anche gli avvocati possono vacillare. Anche chi veste giacca e cravatta, chi maneggia codici e articoli di legge con la precisione di un chirurgo, può ritrovarsi sommerso dai dubbi, a interrogarsi su cosa sia davvero giusto e cosa no. È questa l'essenza di Guerrieri - La regola dell'equilibrio, la nuova fiction disponibile su RaiPlay con Alessandro Gassmann nei panni di un penalista che trasforma ogni processo in una questione personale. Tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio - Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie e La regola dell'equilibrio - la serie in quattro serate porta sullo schermo un personaggio complesso, sfaccettato, lontano dallo stereotipo del legale impassibile. Guido Guerrieri è un avvocato di successo a Bari, brillante quanto tormentato, con un passato sentimentale che continua a pesargli addosso come un'ombra. L'amore finito con la moglie Sara è una ferita che non si rimargina, e che condiziona il suo modo di affrontare non solo la vita privata, ma anche il lavoro.





La regia è affidata a Gianluca Maria Tavarelli, mentre Carofiglio stesso ha collaborato alla sceneggiatura, garantendo quella fedeltà allo spirito originale dei romanzi che i lettori si aspettano.che punta a raccontare non solo casi giudiziari, ma soprattutto l'umanità di chi quei casi li vive dall'interno. Guerrieri non è un eroe senza macchia. La sua forza risiede nell'empatia, nella capacità di immedesimarsi nelle storie altrui, di sentire sulla propria pelle il dolore e le ingiustizie.. Ogni cliente diventa uno specchio in cui l'avvocato vede riflesse le proprie inquietudini, i propri fallimenti. E quando non basta la mente lucida del giurista, Guido indossa i guantoni da boxe. La palestra è il suo rifugio, il ring il luogo dove scaricare tensioni che l'aula di tribunale amplifica invece di placare.I casi che dovrà affrontare nel corso della serie sono quattro, ciascuno capace di scavare più a fondo nella psicologia del protagonista. Un cliente che riaffiora dal passato come un fantasma, portando con sé ricordi scomodi e irrisolti.. L'omicidio di una ricercatrice biologa, un delitto che intreccia scienza e segreti inconfessabili. E infine, forse il caso più doloroso, quello di Pietro Larocca, vecchio amico dai tempi dell'università, giudice stimato e carismatico ora accusato di corruzione. Difendere un amico significa mettere in discussione tutto: la fiducia, la lealtà, persino il confine tra giustizia e amicizia.. Michele Venitucci interpreta Carmelo Tancredi, ispettore della Squadra Mobile, amico fidato e alleato prezioso, almeno finché le indagini non li costringono su fronti opposti.

Tancredi è l'opposto di Guerrieri in molti aspetti: rigoroso, schierato dalla parte dei più deboli, votato a non fare carriera per scelta. Un poliziotto old school, che crede ancora nei valori prima che nelle convenienze. Ivana Lotito veste i panni di Annapaola Doria, ex giornalista d'inchiesta diventata investigatrice privata. Discendente di una dinastia circense, Annapaola è imprevedibile, coraggiosa, sempre pronta a correre rischi. La sua moto è un'estensione della sua personalità: veloce, irrequieta, mai ferma. È lei a scavare dove Guerriero non può arrivare, a seguire piste che sfuggono alla logica forense. Nello studio legale, a tenere a bada il caos del principale, ci pensa Consuelo Favia, interpretata da Lea Gavino. Praticante brillante e ironica, Consuelo è il perfezionismo fatto persona. Ogni fascicolo al suo posto, ogni scadenza rispettata. Ma l'arrivo di Toni Costantino, il nuovo stagista, minaccia di sconvolgere questo ordine precario. Michele Ragno dà vita a un personaggio solitario, affetto da distrazione patologica, più interessato a Consuelo che alla giurisprudenza, eppure dotato di un'intelligenza imprevedibile e geniale.





Pasquale, il segretario dello studio interpretato da Umberto Sardella, sembra uscito da un'altra epoca. Linguaggio e modi da maggiordomo di Buckingham Palace, è il custode delle forme, delle buone maniere, di un certo modo di intendere la professione che oggi rischia l'estinzione.. Le sue strade, i suoi vicoli, il lungomare, i tribunali: ogni location racconta una città stratificata, dove convivono bellezza e contraddizioni, legalità e zone d'ombra. Una città del Sud che la fiction italiana ha spesso trascurato, e che qui trova finalmente uno spazio narrativo all'altezza della sua complessità. Guerrieri - La regola dell'equilibrio non è una classica crime series, quando servono coraggio, intuito e la capacità di accettare che la perfezione non esiste. Solo equilibri provvisori, fragili, sempre da riconquistare. Proprio come sul ring.