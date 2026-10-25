Da Gabriella Pession a Bianca Guaccero: i volti che hanno reso questa serie italiana indimenticabile

Pubblicazione: 25 ottobre alle 10:00

Quando nel 2006 la Rai decise di investire in una produzione seriale ambientata nell'isola più glamour del Mediterraneo, probabilmente non immaginava di dar vita a un fenomeno televisivo destinato a durare tre stagioni e a conquistare il cuore di milioni di italiani. Capri (disponibile su raiPlay) non è stata semplicemente una serie tv: è diventata un appuntamento fisso, un viaggio visivo tra scogliere mozzafiato e intrighi amorosi, un perfetto cocktail di bellezza paesaggistica e narrazione popolare che ha saputo tenere incollati allo schermo gli spettatori della prima serata di Rai Uno. Prodotta da Rai Fiction in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, la serie nasceva da un'idea di Carlo Rossella e si avvaleva della forza produttiva di Rizzoli Film e Tevere Film, con Andrea Rizzoli Jr. e Antonio De Simone come produttori. Un progetto ambizioso che ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità narrative di un'ambientazione da cartolina, trasformando l'isola di Capri in un personaggio a tutti gli effetti.





. Tre capitoli di una storia che ha intrecciato vicende familiari, passioni travolgenti, segreti del passato e quel tocco di melodramma che il pubblico italiano apprezza da sempre.I volti che hanno popolato le vie e i salotti dell'isola hanno fatto la differenza, trasformando personaggi sulla carta in figure memorabili. Nelle prime due stagioni, i riflettori erano puntati su, affiancata da Sergio Assisi che interpretava Umberto Galiano e Kaspar Capparoni nei panni di Massimo Galiano. Un triangolo di protagonisti che ha dato vita alle dinamiche narrative più intense della serie., portando sullo schermo quella napoletanità autentica e quel calore umano che solo un'attrice del suo calibro poteva garantire.

E come dimenticare Carlo Croccolo nel ruolo di Totonno Cacace, altro volto della tradizione attoriale partenopea che ha arricchito la serie con la sua esperienza e il suo talento. Un cast che vantava anche la partecipazione di Lucia Bosè, leggenda del cinema italiano e internazionale, che interpretava Isabella Galiano. La sua presenza ha conferito alla produzione un'aura di prestigio, un ponte tra il grande cinema d'autore e la serialità popolare. Un innesto prezioso che dimostrava l'ambizione del progetto. La terza stagione ha visto un cambio di guardia tra i protagonisti, con l'ingresso di Bianca Guaccero nel ruolo di Carolina Scapece e Gabriele Greco che interpretava Andrea Concordia. Un rinnovamento che ha portato nuova linfa alla narrazione, pur mantenendo alcuni personaggi storici che garantivano continuità con le stagioni precedenti.

Non si può non citare Alexandra Dinu nel ruolo di Greta Galiano e Luca Seta che interpretava Giulio Marra, così come la presenza di altri volti noti del panorama televisivo italiano: da Maurizio Comito (Domenico Cardone) a Maria Chiara Augenti, da Rosanna Banfi ad Anna Galiena, passando per Ugo Piva, Simonetta Graziano, Elisabetta Cavallotti e Davide Silvestri. Un ensemble corale che ha saputo creare quella ricchezza di storie e sottotrame tipica delle produzioni seriali di successo. Dietro la macchina da presa si sono alternati registi come Andrea Barzini, Giorgio Molteni, Francesca Marra ed Enrico Oldoini, mentre le sceneggiature portavano la firma di Aida Mangia e Paola Pascolini. Un team creativo che ha lavorato per costruire trame capaci di bilanciare romance, family drama e suspense, il tutto incorniciato dalla fotografia di Giuseppe Bernardini e Alessandro Grossi che hanno saputo catturare la luce e i colori unici di Capri.





. La serie ha offerto al pubblico esattamente ciò che cercava: evasione, bellezza, emozioni e volti familiari in cui riconoscersi.. L'eredità di Capri sta proprio in questa capacità di aver creato un universo narrativo credibile e affascinante, popolato da personaggi che gli spettatori hanno imparato ad amare, odiare, compatire. Un piccolo mondo fatto di passioni mediterranee, segreti di famiglia e panorami da togliere il fiato, reso vivo da un cast che ha saputo trasformare la sceneggiatura in pura magia televisiva.