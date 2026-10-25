Luca Argentero nella serie italiana sulla storia vera del medico che ha dimenticato 12 anni della sua vita

Pubblicazione: 25 ottobre alle 09:00

Quando un colpo di pistola ti strappa dodici anni di memoria, non perdi solo ricordi. Perdi chi sei. La tua famiglia diventa un insieme di estranei, la tua carriera si azzera, il dolore che credevi di aver superato torna fresco come una ferita appena aperta. È quello che è successo ad Andrea Fanti, protagonista di Doc nelle tue mani, il medical drama tutto italiano disponibile su RaiPlay. Ma la vera sorpresa è un'altra: questa storia non è frutto della fantasia di uno sceneggiatore. È accaduta davvero. La serie, creata da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, si ispira al libro "Meno dodici" di Pierdante Piccioni, il medico reale dietro la finzione televisiva. Un primario di Medicina Interna che, a causa di un trauma cerebrale, si è ritrovato catapultato indietro nel tempo, con la corteccia cerebrale gravemente lesionata e un buco nero al posto degli ultimi dodici anni della sua esistenza.





. Prima dell'incidente è un primario autorevole, freddo, quasi spietato nella sua efficienza clinica. Zero empatia, zero ascolto emotivo dei pazienti, fiducia cieca nei numeri delle analisi e nei risultati degli esami. Un professionista brillante ma distante, capace di prendere in mano la vita altrui ma incapace di guardare davvero negli occhi chi soffre. Poi arriva lo sparo.. Quando Andrea si risveglia dal lungo intervento chirurgico, il mondo che conosce non esiste più. La memoria si è fermata a un momento preciso: un passo prima della morte di suo figlio Mattia, il trauma che ha distrutto la sua famiglia e lo ha trasformato nel medico glaciale che era diventato.. Non ricorda di essersi separato da Agnese, sua moglie e dirigente sanitario dello stesso ospedale. Non sa di aver avuto una relazione con Giulia Giordano, la collega interpretata da Matilde Gioli, che aveva imparato da lui proprio quel metodo spietato che ora Andrea stesso rifiuta. Il percorso di rinascita del protagonista è il cuore pulsante della serie.. Ma l'unica strada che gli viene concessa è ricominciare dal basso, fianco a fianco con specializzandi che hanno vent'anni meno di lui. Da primario a meno di uno specializzando, come recita una delle battute chiave della serie. Un crollo verticale di status che potrebbe spezzare chiunque.

Il cast si è arricchito nel corso delle stagioni mantenendo però i suoi pilastri. Accanto ad Argentero e alla Gioli, troviamo Gianmarco Saurino nei panni di Lorenzo Lazzarini, collega e amico di Giulia con un debole non dichiarato per lei. Sara Lazzaro interpreta Agnese Tiberi, l'ex moglie di Fanti che ha provato a ricostruirsi una vita lontano dal dolore della perdita di Mattia. Giovanni Scifoni è Enrico Sandri, neuropsichiatra infantile e migliore amico di Andrea, fondamentale nel suo percorso di riabilitazione. La serie ha saputo mescolare il dramma personale con la dimensione corale dell'ospedale, creando un affresco in cui ogni personaggio porta il peso delle proprie fragilità.





Il legame con il pubblico resta solido.. È il racconto di un uomo che perde tutto e scopre che può ricostruirsi migliore di prima. Ed è, soprattutto, una storia vera che ricorda come la vita possa cambiare in un istante, privandoci di certezze che credevamo granitiche.. Perché tutti, prima o poi, abbiamo perso qualcosa che ci definiva. E tutti ci siamo chiesti se sia possibile ricominciare, diventare persone diverse, migliori. La risposta di Doc è chiara: sì, è possibile. Ma solo se accetti di attraversare il dolore e di guardare finalmente negli occhi chi hai di fronte.