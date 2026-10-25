Luca Argentero nella serie italiana sulla storia vera del medico che ha dimenticato 12 anni della sua vita
La storia vera di Pierdante Piccioni, il medico che ha perso 12 anni di memoria. Scopri cast, trame e successo della serie Rai con Luca Argentero.
Quando un colpo di pistola ti strappa dodici anni di memoria, non perdi solo ricordi. Perdi chi sei. La tua famiglia diventa un insieme di estranei, la tua carriera si azzera, il dolore che credevi di aver superato torna fresco come una ferita appena aperta. È quello che è successo ad Andrea Fanti, protagonista di Doc nelle tue mani, il medical drama tutto italiano disponibile su RaiPlay. Ma la vera sorpresa è un'altra: questa storia non è frutto della fantasia di uno sceneggiatore. È accaduta davvero. La serie, creata da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, si ispira al libro "Meno dodici" di Pierdante Piccioni, il medico reale dietro la finzione televisiva. Un primario di Medicina Interna che, a causa di un trauma cerebrale, si è ritrovato catapultato indietro nel tempo, con la corteccia cerebrale gravemente lesionata e un buco nero al posto degli ultimi dodici anni della sua esistenza.
Non riconosce Carolina, la figlia maggiore, perché l'ultima immagine che conserva è quella di una bambina, non della giovane donna che ha davanti. Non ricorda di essersi separato da Agnese, sua moglie e dirigente sanitario dello stesso ospedale. Non sa di aver avuto una relazione con Giulia Giordano, la collega interpretata da Matilde Gioli, che aveva imparato da lui proprio quel metodo spietato che ora Andrea stesso rifiuta. Il percorso di rinascita del protagonista è il cuore pulsante della serie. Perché Andrea, privato della memoria, mantiene intatto il desiderio di essere medico. Ma l'unica strada che gli viene concessa è ricominciare dal basso, fianco a fianco con specializzandi che hanno vent'anni meno di lui. Da primario a meno di uno specializzando, come recita una delle battute chiave della serie. Un crollo verticale di status che potrebbe spezzare chiunque.
Il cast si è arricchito nel corso delle stagioni mantenendo però i suoi pilastri. Accanto ad Argentero e alla Gioli, troviamo Gianmarco Saurino nei panni di Lorenzo Lazzarini, collega e amico di Giulia con un debole non dichiarato per lei. Sara Lazzaro interpreta Agnese Tiberi, l'ex moglie di Fanti che ha provato a ricostruirsi una vita lontano dal dolore della perdita di Mattia. Giovanni Scifoni è Enrico Sandri, neuropsichiatra infantile e migliore amico di Andrea, fondamentale nel suo percorso di riabilitazione. La serie ha saputo mescolare il dramma personale con la dimensione corale dell'ospedale, creando un affresco in cui ogni personaggio porta il peso delle proprie fragilità.