Cosa succede quando credi all'indimostrabile? Questa serie italiana sfida i confini della realtà
La serie antologica italiana su RaiPlay che esplora il paranormale. Storie di persone comuni alle prese con l'inspiegabile.
Nel panorama della serialità italiana contemporanea, "Cabala - Le vergini del fuoco" rappresenta un esperimento narrativo audace e insolito. Lanciata il 25 marzo 2022 in esclusiva su RaiPlay, la serie si distingue per un approccio antologico che esplora territori narrativi poco battuti dalla produzione nazionale: il confine sottile tra il reale e l'inspiegabile, tra ciò che possiamo dimostrare e ciò in cui scegliamo di credere. La struttura della serie è quella di una raccolta di storie autonome, ciascuna con i propri protagonisti e la propria vicenda. Non ci sono personaggi ricorrenti, non c'è un filo narrativo che lega un episodio all'altro se non il tema portante: persone comuni che si trovano improvvisamente a confrontarsi con eventi che sfuggono a ogni spiegazione razionale. Fatti indimostrabili, apparentemente impossibili, eppure innegabilmente presenti nelle loro vite.
La scelta di RaiPlay come piattaforma di distribuzione non è casuale. Il servizio streaming della Rai si sta sempre più affermando come spazio di sperimentazione per produzioni che osano uscire dagli schemi tradizionali del palinsesto televisivo classico. "Cabala" beneficia di questa libertà creativa, potendo permettersi ritmi narrativi e scelte stilistiche che difficilmente troverebbero spazio nella programmazione lineare. Il titolo stesso, "Cabala - Le vergini del fuoco", evoca immediatamente una dimensione esoterica e misteriosa. La cabala è tradizionalmente associata a conoscenze nascoste, a interpretazioni simboliche della realtà, a verità che si celano sotto la superficie delle cose. Le "vergini del fuoco" aggiungono un elemento viscerale, quasi archetipico, che richiama antichi riti e credenze primordiali.
La serie appartiene al genere drammatico, ma è un dramma particolare, che si nutre di elementi tipici del fantastico, del thriller psicologico e talvolta dell'horror. I protagonisti delle storie non sono eroi o detective, ma persone normali che si trovano catapultate in situazioni che mettono in discussione tutto ciò che davano per scontato. La domanda che la serie pone continuamente è: fino a che punto sei disposto a credere a ciò che vedono i tuoi occhi quando ciò che vedi contraddice tutto ciò che sai. In un periodo in cui la serialità italiana cerca sempre più di confrontarsi con i linguaggi internazionali e di esplorare territori narrativi nuovi, "Cabala - Le vergini del fuoco" rappresenta un tentativo interessante di portare sullo schermo tematiche che nella nostra traduzione televisiva sono state spesso relegate a esperimenti isolati o a produzioni di nicchia.