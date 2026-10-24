Cosa succede quando credi all'indimostrabile? Questa serie italiana sfida i confini della realtà

Pubblicazione: 24 ottobre alle 13:30

Nel panorama della serialità italiana contemporanea, "Cabala - Le vergini del fuoco" rappresenta un esperimento narrativo audace e insolito. Lanciata il 25 marzo 2022 in esclusiva su RaiPlay, la serie si distingue per un approccio antologico che esplora territori narrativi poco battuti dalla produzione nazionale: il confine sottile tra il reale e l'inspiegabile, tra ciò che possiamo dimostrare e ciò in cui scegliamo di credere. La struttura della serie è quella di una raccolta di storie autonome, ciascuna con i propri protagonisti e la propria vicenda. Non ci sono personaggi ricorrenti, non c'è un filo narrativo che lega un episodio all'altro se non il tema portante: persone comuni che si trovano improvvisamente a confrontarsi con eventi che sfuggono a ogni spiegazione razionale. Fatti indimostrabili, apparentemente impossibili, eppure innegabilmente presenti nelle loro vite.





. Ogni episodio è un universo a sé, un esperimento narrativo che chiede al pubblico di sospendere il giudizio e di immergersi in una realtà dove le certezze vacillano. Il cast varia di episodio in episodio, ma tra i volti che popolano questa prima stagione troviamo Ludovica Ciaschetti nel ruolo di Bea, Gea Dall'Orto che interpreta Marta, Mihaela Dorlan come Claudia, Camillo Pardi nei panni di Marco e Stefania Rocca che veste i panni della mamma di Marta.La scelta di RaiPlay come piattaforma di distribuzione non è casuale.. "Cabala" beneficia di questa libertà creativa, potendo permettersi ritmi narrativi e scelte stilistiche che difficilmente troverebbero spazio nella programmazione lineare. Il titolo stesso, "Cabala - Le vergini del fuoco", evoca immediatamente una dimensione esoterica e misteriosa.. Le "vergini del fuoco" aggiungono un elemento viscerale, quasi archetipico, che richiama antichi riti e credenze primordiali.

La serie appartiene al genere drammatico, ma è un dramma particolare, che si nutre di elementi tipici del fantastico, del thriller psicologico e talvolta dell'horror. I protagonisti delle storie non sono eroi o detective, ma persone normali che si trovano catapultate in situazioni che mettono in discussione tutto ciò che davano per scontato. La domanda che la serie pone continuamente è: fino a che punto sei disposto a credere a ciò che vedono i tuoi occhi quando ciò che vedi contraddice tutto ciò che sai. In un periodo in cui la serialità italiana cerca sempre più di confrontarsi con i linguaggi internazionali e di esplorare territori narrativi nuovi, "Cabala - Le vergini del fuoco" rappresenta un tentativo interessante di portare sullo schermo tematiche che nella nostra traduzione televisiva sono state spesso relegate a esperimenti isolati o a produzioni di nicchia.

La serie chiede al pubblico italiano di aprirsi a narrazioni che non offrono risposte facili, che non chiudono ogni questione con una spiegazione razionale. Il vero protagonista di ogni episodio è il dubbio.. Che forse la linea tra il possibile e l'impossibile è molto più sfumata di quanto vorremmo ammettere. E che a volte, credere o non credere non è una questione di prove, ma di scelta.